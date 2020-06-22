Засідання ТКГ: Україна підтвердила готовність відкрити два нових КПВВ

На засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулося у четвер, 25 червня, в режимі відеоконференції продовжували погоджувати списки для обміну утримуваними особами , інформує пресслужба Офісу президента України.

"У рамках гуманітарної групи обговорювалися питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх"", - йдеться у повідомленні.

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Також українська делегація наголосила на готовності відкрити два нових КПВВ на лінії розмежування в Луганській області.

"Делегація України знову наголосила на готовності відкрити два нових контрольних пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) у Луганській області з гуманітарних міркувань, а також укотре підтвердила готовність надати гарантії безпеки на період будівництва інфраструктури КПВВ з боку тимчасово окупованих територій за умови реального проведення робіт", - зазначається у повідомленні.

Наступний раунд консультацій у рамках ТКГ запланований на 8 липня.