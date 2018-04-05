Засідання ТКГ: нові КПВВ і розбіжності щодо обміну утримуваними

На засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулося у середу, 8 липня, в режимі відеоконференції, українська сторона наполягла на невідкладному встановленні сталого та всеосяжного режиму припинення вогню, зокрема з огляду на ситуацію, що склалася внаслідок пожеж на Луганщині.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, "завдяки активній позиції української делегації було отримано гарантії безпеки для польотів цивільних повітряних суден ДСНС з метою ліквідації пожеж у Луганській області поблизу лінії розмежування".

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Також повідомляється про деякі зрушення у питанні можливості відкриття двох нових КПВВ на Луганщині.

"Для розв'язання гуманітарних питань українська делегація наголосила на необхідності та готовності зі свого боку забезпечити пропуск громадян через усі КПВВ, проте питання залишається невирішеним через неконструктивну позицію іншої сторони. Підтримку знайшла позиція української делегації щодо можливості відкриття двох нових КПВВ в Луганській області протягом чотирьох місяців", - йдеться у повідомленні.

Розмінування

Окрім того, як повідомили в Офісі президента України, під час засідання було попередньо узгоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшого опрацювання наступних семи ділянок. "Задля подальшої активізації роботи з безпекових питань українська делегація ініціювала проведення 14 липня додаткового засідання відповідної робочої групи ТКГ", - повідомили в ОПУ.

Обмін утримуваними особами: різні повідомлення

На зустрічі ТКГ також порушувалося питання обміну утримуваними особами. І тут повідомлення, яке оприлюднила пресслужба Офісу президента, не збігається з позицією, яку озвучив представник російської сторони.

Так, у пресслужбі Офісу українського президента зазначають, що "Україна підтвердила готовність до якомога швидшого взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх" і наголосила, що очікує на письмові підтвердження від іншої сторони".

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У свою чергу, представник Росії Борис Гризлов після засідання ТКГ заявив, що українська сторона "відмовилася від процесу обміну полоненими" з так званими самопроголошеними республіками Донбасу.

"У ході сьогоднішньої конференції Київ відмовився від узгоджених раніше домовленостей щодо складання списків на обмін відповідно до чотирьох категорій утримуваних осіб", - сказав він за підсумками засідання контактної групи, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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За його словами, це суттєво загальмує процес обміну та звільнення. "При цьому Київ заявив відмову від своєї власної, представленої раніше ініціативи щодо формату складання списків. Буквально в ході засідання київська делегація заявила, що вона хоче ще дві категорії", - стверджує Гризлов.

Закон про особливий статус Донбасу

Представник РФ також повідомив, що на засіданні політичної підгрупи ТКГ розпочалося обговорення закону про особливий статус окремих районів Донбасу.

Утім, у повідомленні Офісу президента України про це напряму не згадується, натомість згадується обговорення "правових аспектів врегулювання" конфлікту. "Представники ОБСЄ відзначили конструктивну позицію української делегації в політичній робочій групі, в межах якої відбулося обговорення правових аспектів врегулювання міжнародного збройного конфлікту на українському Донбасі. Активну участь в обговоренні взяли представники окремих районів Донецької та Луганської областей України у складі української делегації", - йдеться у повідомленні.