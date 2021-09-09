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Залізничний транспорт – вид рейкового транспорту.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "залізничний транспорт". Залізничний транспорт є видом рейкового транспорту, який здійснює вантажні та пасажирські перевезення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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