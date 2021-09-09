Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Залізничний транспорт

Залізничний транспорт – вид рейкового транспорту.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "залізничний транспорт". Залізничний транспорт є видом рейкового транспорту, який здійснює вантажні та пасажирські перевезення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ТСК Ради вимагає притягти до відповідальності керівництво УЗ

ТСК Ради вимагає притягти до відповідальності керівництво УЗ 09.09.2021

Крім зміни топменеджменту "Укрзалізниці", потрібно також прив'язати розміри окладів керівництва держкомпанії до показників ефективності роботи, вважають у ТСК.
Мутація коронавірусу: країни ЄС закриваються від Великобританії

Мутація коронавірусу: країни ЄС закриваються від Великобританії 20.12.2020

Бельгія, Австрія, Нідерланди припиняють повітряне та залізничне сполучення з Великобританією через виявлений там новий різновид коронавірусу. Німеччина та Франція також зараз обговорюють можливу заборону.
Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2

Водневий поїзд Siemens і Deutsche Bahn: ставка на електроліз і зелений H2 26.11.2020

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні. Мета - заміна дизельних локомотивів на неелектрифікованих ділянках. У Alstom ФРН замовила 41 поїзд.
Зґвалтування і грабіж у потягах: як із цим борються в Німеччині

Зґвалтування і грабіж у потягах: як із цим борються в Німеччині 04.08.2020

Жорстоке побиття і спроба зґвалтування жінки у потягу в Україні спричинило дискусії про те, чи не варто відновити супровід потягів поліцією. Досвід Німеччини демонструє, утім, що самій поліції не впоратись.
Криклій: Ми точно не підвищуватимемо ціни на залізничні квитки

Криклій: Ми точно не підвищуватимемо ціни на залізничні квитки 22.05.2020

Міністр інфраструктури України заявив в інтерв'ю DW, що підвищення цін на пасажирські перевезення залізницею після їхнього відновлення не буде, хоча кількість пасажирів у вагонах можуть зменшити.

Вбивство опонентів Лукашенка: зустріч зі співучасником злочину - "Європа у фокусі" (25.02.2020) 25.02.2020

Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Великобританія після Brexit: права сезонних робітників зі Східної Європи обмежать? Австрія: нічні потяги знову в моді

Поширення коронавірусу: у Китаї ізолювали ще одне велике місто

Поширення коронавірусу: у Китаї ізолювали ще одне велике місто 02.02.2020

Влада Китаю вирішила ізолювати портове місто Веньчжоу на сході країни через поширення коронавірусу. А Росія з 3 лютого тимчасово призупиняє залізничні пасажирські перевезення з Китаєм.

Deutsche Bahn допоможе в реформуванні Укрзалізниці

Deutsche Bahn допоможе в реформуванні "Укрзалізниці" 22.01.2020

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з Deutsche Bahn. Німецька компанія повинна допомогти в реформуванні управління в "Укрзалізниці".
Чому в пунктуальній Німеччині запізнюються потяги

Чому в пунктуальній Німеччині запізнюються потяги 22.03.2019

Пунктуальність вважають однією з відмінних рис німців. Проте потяги в Німеччині раз у раз спізнюються. DW з'ясовувала причини.
Масштабний страйк у Бельгії: скасовані всі авіарейси

Масштабний страйк у Бельгії: скасовані всі авіарейси 13.02.2019

У Бельгії відбувається масштабний страйк. У країні скасовані всі авіарейси, громадський і залізничний транспорт працює з перебоями.
Бельгія закриває повітряний простір через страйк

Бельгія закриває повітряний простір через страйк 12.02.2019

Протягом 24 годин бельгійські аеропорти не прийматимуть та не відправлятимуть рейси через загальнонаціональний страйк профспілок. Страйк також зачепить залізничний та інший громадський транспорт.
Причина аварії потяга на Тайвані - перевищення швидкості

Причина аварії потяга на Тайвані - перевищення швидкості 23.10.2018

Потяг увійшов у віраж на швидкості 140 кілометрів на годину. Машиніста підозрюють у недбалості, той заявляє про технічну несправність поїзда.

Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма

Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма 22.10.2018

Технічні служби залізниці отримали інформацію про несправні гальма перед аварією. Деталі інциденту встановлюють. В аварії загинули щонайменше 18 людей, наймолодшій жертві було лише 9 років.
Аварія потяга на Тайвані: щонайменше 17 загиблих

Аварія потяга на Тайвані: щонайменше 17 загиблих 21.10.2018

Швидкісний потяг зійшов з колії на Тайвані, через що загинули щонайменше 17 людей. Ще понад сто пасажирів отримали поранення.

Безвіз "Укрзалізницею": куди в ЄС можна доїхати потягом без пересадок (31.08.2018) 31.08.2018

"Укрзалізниця" запускає потяги до Вільнюса та Риги з 28 вересня. Без пересадок з України потягом можна буде дістатися вже до 8 країн ЄС. Дивіться, куди ще їде "Укрзалізниця" і скільки це коштує?

На Москву: скільки потягів з України досі їздять в РФ (07.08.2018) 07.08.2018

Україна має намір припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією. Потяги до Москви досі ходять з Києва, Одеси, Львова та інших міст. І саме російський напрямок - найприбутковіший для "Укрзалізниці".
Інші статті