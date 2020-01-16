Закон про повну середню освіту набув чинності в Україні

Закон України про повну загальну середню освіту набув чинності в середу, 18 березня. Напередодні його опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Закон передбачає три моделі імплементації мовних норм закону про освіту для національних меншин. Перша модель передбачає можливість викладання мовами меншин усіх предметів з 1-го по 11-й (12-й) клас разом з українською мовою. Ця модель поширюватиметься на школи для нацменшин з уразливими мовами - такими, які не мають власної держави, а також для тих людей, які не живуть у власному мовному середовищі.

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Друга модель зосереджена на нацменшинах, які говорять на мові країн Європейського Союзу. Для них з 1-го по 4-й клас навчання проходитиме на мові нацменшини з вивченням української мови. З 5-го класу - 20 відсотків навчання проходитиме українською мовою і щорічно збільшуватиметься до щонайменше 40 відсотків в 9-му класі. У старших класах щонайменше 60 відсотків від обсягу навчання має бути на українській.

Третя модель передбачена для нацменшин, чия материнська мова належить до однієї з українських мовних сімей і які проживають у власному мовному середовищі. До таких мов належить, наприклад, російська. Такі діти переходитимуть на навчання українською мовою відразу після 5-го класу. Вони будуть навчатися на українській мові щонайменше 80 відсотків часу.

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Кількість учнів у класах

Також закон передбачає, що кількість учнів у класі не може бути меншою, ніж п'ять учнів, але й не більше 24 учнів у початкових класах. У середній школі та закладах з профільною середньою освітою максимальна кількість учнів не повинна перебільшувати 30 дітей. Крім того, закон передбачає, що директорів шкіл обиратимуть на конкурсній основі. А вчителі отримуватимуть медичну підготовку.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада України ухвалила закон про повну загальну середню освіту. Президент України Володимир Зеленський підписав його 13 березня.

У 2017 році набув чинності закон України "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Однак згідно з освітньою програмою, одна або кілька дисциплін можуть викладатися двома й більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

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