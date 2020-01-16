Закон про повну середню освіту набув чинності в Україні

В Україні набув чинності закон про повну середню освіту. Він передбачає три моделі для впровадження мовних норм для національних меншин. Проти нього раніше виступав уряд Угорщини.
Закон України про повну загальну середню освіту набув чинності в середу, 18 березня. Напередодні його опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".
Закон передбачає три моделі імплементації мовних норм закону про освіту для національних меншин. Перша модель передбачає можливість викладання мовами меншин усіх предметів з 1-го по 11-й (12-й) клас разом з українською мовою. Ця модель поширюватиметься на школи для нацменшин з уразливими мовами - такими, які не мають власної держави, а також для тих людей, які не живуть у власному мовному середовищі.
Читайте також: Віцепрезидентка Венеціанської комісії: "Український закон про мову трохи важко піддається розумінню"
Друга модель зосереджена на нацменшинах, які говорять на мові країн Європейського Союзу. Для них з 1-го по 4-й клас навчання проходитиме на мові нацменшини з вивченням української мови. З 5-го класу - 20 відсотків навчання проходитиме українською мовою і щорічно збільшуватиметься до щонайменше 40 відсотків в 9-му класі. У старших класах щонайменше 60 відсотків від обсягу навчання має бути на українській.
Третя модель передбачена для нацменшин, чия материнська мова належить до однієї з українських мовних сімей і які проживають у власному мовному середовищі. До таких мов належить, наприклад, російська. Такі діти переходитимуть на навчання українською мовою відразу після 5-го класу. Вони будуть навчатися на українській мові щонайменше 80 відсотків часу.
Читайте також: Українізацію не зупинити, проте компроміси будуть
Кількість учнів у класах
Також закон передбачає, що кількість учнів у класі не може бути меншою, ніж п'ять учнів, але й не більше 24 учнів у початкових класах. У середній школі та закладах з профільною середньою освітою максимальна кількість учнів не повинна перебільшувати 30 дітей. Крім того, закон передбачає, що директорів шкіл обиратимуть на конкурсній основі. А вчителі отримуватимуть медичну підготовку.
Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада України ухвалила закон про повну загальну середню освіту. Президент України Володимир Зеленський підписав його 13 березня.
У 2017 році набув чинності закон України "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Однак згідно з освітньою програмою, одна або кілька дисциплін можуть викладатися двома й більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.