Загострення у Сирії: війська Асада вбили п'ятьох турецьких солдатів

У сирійській провінції Ідліб внаслідок обстрілів, здійснених підконтрольними президенту Сирії Башару Асаду військовими, загинуло п'ять турецьких солдатів, повідомило у понеділок, 10 лютого, міністерство оборони Туреччини. Ще п'ятеро турецьких військових отримали поранення.

Обстріли відбулись в районі міста Тафтаназ, де нещодавно Туреччина посилила свою військову присутність, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Це змусило турецькі сили реагувати, "знищуючи цілі" противника, додало міністерство оборони країни. Згодом в Анкарі повідомили, що "нейтралізували" понад сто військових сирійської армії.

Починаючи з 7 лютого турецькі військові конвої зі зброєю, солдатами та танками були відправлені до Ідлібу для посилення 12 турецьких постів. Вони були встановлені у 2018 році для того, щоб запобігти наступу сирійської армії. Анкара заявила, що сирійські військові оточили три турецькі пости.

"Туреччина вчинила відповідні заходи проти атаки, щоб знищити всі ворожі цілі та помститись за наших полеглих військових", - написав у Twitter помічник турецького президента Фахреттін Алтун. Тиждень тому внаслідок обстрілу з боку сирійської армії у провінції загинуло ще вісім турецьких солдатів.

Загиблі цивільні та біженці

Тим часом внаслідок ескалації протистояння між сирійськими та турецькими силами, а також бомбардувань російської авіації за останню добу в Сирії загинуло 29 мирних жителів. Зокрема дев'ять людей, серед яких шестеро дітей, загинули в селі Абін Семан в провінції Алеппо, де сирійська армія вела наступ для захоплення автомагістралі.

Внаслідок авіаударів з боку сирійських та російських військових у провінціях Ідліб та Алеппо впродовж останньої доби загинуло ще 20 цивільних.

700 тисяч біженців у Сирії з початку грудня

З початку грудня внаслідок бойових дій в провінціях Ідліб та Алеппо свої будинки були змушені залишити 689 тисяч людей. Про це у понеділок повідомив речник Офісу ООН з координації гуманітарних питань Девід Свонсон. "Кількість людей, переміщених у цій кризі, виходить з-під контролю", - наголосив він, передає агенція AFP. Збільшення кількості біженців в Сирії викликає занепокоєння Туреччини, яка вже прийняла 3,7 мільйона людей, які втекли від війни з сусідньої країни.

Зараз близько половини провінції Ідліб, а також частини провінцій Алеппо та Латакія залишаються поза контролем сирійського уряду. За даними Сирійського центру моніторингу, там розташовані близько 50 тисяч бійців опозиційних до уряду воєнізованих формувань. Серед них як сирійські повстанці, так і ісламісти з угрупування "Тахрір аш-Шам".

Наступ сирійських військ в Ідлібі відбувається на тлі загострення відносин між Туреччиною та Росією. Від початку конфлікту в Сирії у 2011 році Туреччина підтримувала сирійських повстанців. Росія виступає на боці президента Асада. Зараз сирійська армія за підтримки авіації РФ проводить масштабний наступ на формування в Ідлібі.