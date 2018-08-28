 Загибель Захарченка, або Коротке життя лідерів сепаратистів Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

Загибель Захарченка, або Коротке життя лідерів сепаратистів Донбасу

Глава самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху в центрі Донецька. Його ім'я поповнило список загиблих та померлих за інших обставин лідерів сепаратистів.

Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

Лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки", 46-річний Олександр Захарченко загинув унаслідок вибуху в ресторані "Сепар" в центрі Донецька в п'ятницю ввечері, 31 серпня. Поранення дістали дівчина та відповідальний за фінанси в "ДНР" Олександр Тимофеєв. Ім'я Захарченка подовжило список лідерів сепаратистів Донбасу, які передчасно пішли з життя внаслідок убивства чи хвороби.

Мало хто пам'ятає зараз про Володимира Маковича. Коли в квітні 2014 року проросійські сепаратисти в Донецьку проголосили "народну республіку", у захопленому будинку обладміністрації він зачитував "декларацію незалежності". Макович, який зі своєю сивою бородою був схожий на православного священика, став віце-спікером "Верховної ради", але вже через півроку відійшов на задній план. Про нього знову згадали, коли Макович помер 12 березня 2017 року. Як повідомили - від пухлини мозку. Йому було 54 роки.

Михайло Толстих (Гіві), жовтень 2014 року

Михайло Толстих ("Гіві"), жовтень 2014 року

Смерть із засідки

Список колишніх та чинних лідерів сепаратистів скорочувався і внаслідок цілеспрямованих убивств. Так, у лютому 2017 року Михайло Толстих, відомий як "Гіві", помер в результаті обстрілу з вогнемету його кабінету під Донецьком.

За кілька місяців до того в ліфті був підірваний Арсен Павлов, він же "Моторола". Павлов був, можливо, найвідомішим росіянином, який воював на сході України з початку конфлікту. Керівники "ДНР" звинуватили в обох замахах "українських диверсантів", Київ це заперечив. В Україні у таких випадках часто вказують на Москву і говорять про "чистки". За три роки близько десятка лідерів сепаратистів загинуло від нападів із засідки.

Хворе серце в 46 років

Деякі відомі лідери сепаратистів несподівано померли від хвороб, наприклад Валерій Болотов. Повідомляли, що перший глава "Луганської народної республіки" помер у січні в своїй московській квартирі у віці 46 років. За офіційною версією - від гострої серцевої недостатності. Деякі ЗМІ не виключали отруєння. Болотов пішов у віставку у розпал війни, в серпні 2014 року, і відтоді вів малопомітне життя в Росії.

DW.COM

За вбивством лідера "ДНР" Олександра Захарченка стоїть "київський режим", вважають у міністерстві закордонних справ РФ. В Україні покладають відповідальність на бойовиків або російські спецслужби. (31.08.2018)

Командир батальйону бойовиків "Сомалі" Михайло Толстих ("Гіві") загинув внаслідок вибуху у власному кабінеті у передмісті Донецька. (08.02.2017)

33-річного бойовика Арсена Павлова, одну із символічних постатей організації "ДНР", вбили у ліфті Донецька. DW спробувала розібратися, як героїзований російськими ЗМІ зв'язківець змінив конфлікт на Донбасі. (17.10.2016)

Геннадій Ципкалов був ще молодшим, йому було 43 роки, коли восени 2016 року, як повідомили з Луганська, він наклав на себе руки в СІЗО. Його обвинувачували в підготовців перевороту. І в цьому випадку теж звучали припущення про вбивство. Ципкалов був заступником Болотова та "прем'єр-міністром".

Взаємні звинувачення Києва і Москви

Як і у випадкку з іншими гучними вбивствами лідерів сепаратистів на Донбасі, і цього разу Київ і Москва поклали один на одного відповідальність за смерть Олександра Захарченка. "Є підстави вважати, що за його убивством стоїть київський режим", - заявила в п'ятницю ввечері офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Згідно з повідомленнями Служби безпеки України, там розглядають дві версії  убивства лідера "ДНР": кримінальні міжусобиці серед бойовиків і ліквідацію російськими спецслужбами. Загибель Захарченка не стала винятком. І в його випадку здогади базуються на тому, що він потрапив у немилість Москви і був прибраний, бо забагато знав, що загинув внаслідок боротьби між сепаратистами за сфери впливу у політиці чи бізнесі, чи що був убитий внаслідок операції українських спецслужб проти ворожого до Києва режиму.

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