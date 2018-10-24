 Забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ - звіт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ - звіт

Через забруднення повітря у 2015 році в Європі передчасно померли понад 420 тисяч осіб, кажуть експерти з EEA.

Одним з найбільших джерел забруднення повітря є автомобілі

Одним з найбільших джерел забруднення повітря є автомобілі

Рівень забруднення повітря в Європі поступово зменшується, але все ще перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це йдеться узвіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), який був опублікований у понеділок, 29 жовтня.

Основні джерела забруднення повітря в Європі - це автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість і діяльність окремих домогосподарств. Найбільше шкодять здоров'ю людей тверді частинки у повітрі, діоксид азоту і концентрація озону. При цьому, за даними EEA, відсоток жителів, які підпадають під вплив цих шкідливих для здоров'я факторів, дещо знижується.

Зокрема, перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тисяч людей в 41 країні Європи у 2015 році. Своєю чергою дія діоксиду азоту викликала близько 79 тисяч смертей, а концентрація озону - 17,7 тисячі. 

DW.COM

Анґела Меркель сподівається, що вдасться уникнути заборони для дизельних автомобілів у містах Німеччини, однак визнає, що у 14 містах потрібні додаткові заходи у боротьбі із забрудненням повітря. (06.10.2018)

Міністри довкілля країн ЄС домовилися про зниження до 2030 року викидів СО2 новими авто на 35 відсотків. (10.10.2018)

Експерти зазначають, що починаючи з 1990 року кількість передчасних смертей від забруднення повітря щороку скорочується. Це пов'язано з імплементацією європейської політики щодо якості повітря та впровадженням заходів на національному та місцевому рівнях, які призвели, наприклад, до поширення екологічно чистих автомобілів, промисловості та виробництва енергії.

"З точки зору забруднення атмосфери викиди автотранспорту часто є більш шкідливими, ніж ті, що походять з інших джерел, оскільки вони розповсюджуються на рівні землі і, як правило, в містах, де багато людей. Ось чому так важливо, щоб Європа подвоїла свої зусилля для скороченню викидів, викликаних транспортом, виробництвом енергієї та сільським господарством", - зазначив виконавчий директор EEA Ганс Брюйнінкс.

Дивитись відео 01:32
Now live
01:32 хв

Який одноразовий пластик забороняють у ЄС (24.10.2018)

Дивитись відео 02:25
Now live
02:25 хв

Унікальна технологія: вчені фільтрують з повітря та "захоронюють" вуглекислий газ (31.10.2017)

Посилання в інтернеті

Звіт EEA

Аудіо й відео до теми

Який одноразовий пластик забороняють у ЄС (24.10.2018)  

Унікальна технологія: вчені фільтрують з повітря та "захоронюють" вуглекислий газ (31.10.2017)  

Також за темою

Südkorea Pyeongchang 2018 - Olympisches Dorf in Gangneung

Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля 21.02.2018

Шкідливі викиди в повітря, вирубка лісів, забруднення води - якщо уважно придивитися до стану довкілля, з'ясовується, що йому завдано набагато більше шкоди, ніж очікувалося. Яскравим прикладом цьому слугують Олімпіади. 

Реклама

Докладно

Президенти Петро Порошенко та Олександр Лукашенко

Північний фронт для України

Про те, як Київ і Мінськ намагаються використовувати ресурси один одного - Сергій Руденко спеціально для DW. 

Атомна електростанція Іката

В Японії перезапустили атомний реактор на АЕС "Іката"

На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  