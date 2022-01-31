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Забруднення довкілля

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "забруднення довкілля".

Забруднення довкілля

Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю

Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю 31.01.2022

Заступника голови Київської міськдержадміністрації Пантелеєва підозрюють в ухиленні від проведення заходів зі знезараження території заводу "Радикал". Своєю чергою у КМДА назвали підозру "спробою політичного тиску".
Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео)

Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео) 11.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само?

Переробка пляшок: чого можна повчитися в німців (07.01.2022) 07.01.2022

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само? #PlanetA
Наскільки зелена сонячна енергія? (відео)

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео) 23.11.2021

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.
Чорнобиль очистять... гриби? (відео)

Чорнобиль очистять... гриби? (відео) 16.11.2021

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?
Смерть дитини через забруднене повітря? Європа у фокусі (відео)

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео) 15.11.2021

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?
Чому тампони і прокладки - також чоловіча проблема (відео)

Чому тампони і прокладки - також чоловіча проблема (відео) 19.10.2021

Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?

Тампони і прокладки - не лише жіноча, а й чоловіча проблема (15.10.2021) 15.10.2021

Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?

Затори на дорогах: чого можна навчитися у мурах (відео)

Затори на дорогах: чого можна навчитися у мурах (відео) 16.08.2021

У яких містах - рекордні затори? Скільки втрачає економіка через перебування громадян у пробках? І як вдається обійтися без цього явища на мурашиних дорогах?
Утилізація батарейок та акумуляторів - перспективне джерело цінної сировини

Утилізація батарейок та акумуляторів - перспективне джерело цінної сировини 18.06.2021

У світі дедалі більше вживаних батарей та акумуляторів, і не лише через електромобілі й електровелосипеди. Утім, тільки близько половини з них переробляється, тож потрібні значні інвестиції в потужності з утилізації.

Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - "Європа у фокусі" (14.06.2021) 14.06.2021

Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.
Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (04.06.2021)

Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (04.06.2021) 04.06.2021

Авіаперельоти зумовлюють величезну кількість шкідливих викидів. Але виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери зовсім без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень. DW спробувала з'ясувати, наскільки це реально.

Кіпр проти сміття: три екологічні ініціативи (31.05.2021) 31.05.2021

Кіпр, перлина Середземномор'я, потерпає від засмічення. Активісти розчищають острів від сміття й примудряються заробляти на цьому гроші.

Як медичні маски переробляють на шкільні стільці (19.04.2021) 19.04.2021

Боротьба з пандемією спричинила додаткові обсяги пластикового сміття. У Великобританії використані пластикові маски, халати та інші засоби антивірусного захисту навчилися переробляти на цінний ресурс.

Як у Великобританії кози бізнесу допомагають - "Європа у фокусі" (15.03.2021) 15.03.2021

У Німеччині католицька церква втрачає вірян через сексуальні домагання. Мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Кози британської ферми як зіркові гості ділових відеодзвінків. Чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні в Сибіру.
Німецькі вчені винайшли альтернативу пінопласту

Німецькі вчені винайшли альтернативу пінопласту 23.02.2021

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура. Нею, приміром, можна повноцінно замінити пінополістирол, що застосовують для транспортування харчових продуктів.
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