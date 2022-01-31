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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "забруднення довкілля".
Забруднення довкілля
Заступника голови Київської міськдержадміністрації Пантелеєва підозрюють в ухиленні від проведення заходів зі знезараження території заводу "Радикал". Своєю чергою у КМДА назвали підозру "спробою політичного тиску".
У світі дедалі більше вживаних батарей та акумуляторів, і не лише через електромобілі й електровелосипеди. Утім, тільки близько половини з них переробляється, тож потрібні значні інвестиції в потужності з утилізації.
Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.
Авіаперельоти зумовлюють величезну кількість шкідливих викидів. Але виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери зовсім без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень. DW спробувала з'ясувати, наскільки це реально.
У Німеччині католицька церква втрачає вірян через сексуальні домагання. Мешканці Канарських островів невдоволені притоком біженців. Кози британської ферми як зіркові гості ділових відеодзвінків. Чорний сніг і забруднене повітря у шахтарському регіоні в Сибіру.