Забруднення довкілля

Утилізація батарейок та акумуляторів - перспективне джерело цінної сировини

У світі дедалі більше вживаних батарей та акумуляторів, і не лише через електромобілі й електровелосипеди. Утім, тільки близько половини з них переробляється, тож потрібні значні інвестиції в потужності з утилізації.