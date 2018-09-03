 Заборонена соцмережа ″Вконтакте″ четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Заборонена соцмережа "Вконтакте" четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження

Заборонена в Україні соцмережа "Вконтакте" опинилася на четвертому місці за відвідуваністю українськими користувачами у серпні цього року. У топ-10 - також "Яндекс" і "Одноклассники".

Заборонена в Україні Вконтакте стала четвертою за відвідуваністю у серпні 2018 року

Заборонена в Україні "Вконтакте" стала четвертою за відвідуваністю у серпні 2018 року

Російська соціальна мережа "Вконтакте", котра заборонена в Україні з травня 2017 року, у серпні 2018 року залишалась у топ-десятці популярних доменів, відвідуваних українськими користувачами, і посідає четверте місце.

Такі дані оприлюднила у вівторок, 11 вересня, Інтернет-асоціація України (ІнАУ). Дослідження інтернет-аудиторії України (без охоплення аудиторії окупованого Росією Криму) на замовлення ІнАУ за серпень 2018 року проводила компанія Factum Group Ukraine.

Згідно з дослідженням, за серпень до п'ятірки найпопулярніших доменів, які відвідують українські користувачі увійшли: Google, Youtube, Facebook, "Вконтакте" та Ukr.Net.

DW.COM

Київ запровадив санкції проти російських інтернет-служб "Яндексу", "Одноклассники", "Вконтакте" та Mail.ru. Віртуальне вигнання російських сервісів з України очима карикатуриста Сергія Йолкіна. (16.05.2017)

Вже кілька днів в українському суспільстві триває обговорення санкцій проти російських інтернет-ресурсів. DW спробувала розібратися, хто з відомих українців планує і надалі користуватися цими мережами. (19.05.2017)

Рішення блокувати доступ до російських соціальних мереж і поштових сервісів викликало суперечливу реакцію у суспільстві. Є аргументи і "за", і "проти", але найбільша проблема - юридична невизначеність. (17.05.2017)

Середньоденна частка аудиторії за місяць для соцмережі Facebook становить 32 відсотки, а місячне охоплення аудиторії - 54 відсотки. Для Youtube ці показники становлять 42 і 69 відсотків, для Instagram - 8 і 27 відсотків відповідно. Середньоденне та місячне охоплення української аудиторії для "Вконтакте" становить 16 і 32 відсотки відповідно.

До десятки найбільш відвідуваних ресурсів увійшли сайти таких компаній і сервісів, як OLX, "ПриватБанк", а також так само заборонені в Україні "Яндекс" і "Одноклассники". Соцмережа для обміну фото Instagram замикає першу десятку популярних доменів.

Нагадаємо, що у травні 2017 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом президента України, інтернет-провайдерам заборонено надання послуг з доступу до російських сервісів Mail.ru та "Яндекс", а також соціальних мереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Дивитись відео 01:26
Now live
01:26 хв

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018)  

Також за темою

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018) 18.04.2018

Російський Роскомнадзор погрожує заблокувати у РФ Facebook. У багатьох державах світу вже заблоковано або обмежено доступ до деяких соцмереж. DW зібрала низку прикладів, серед яких і Україна.

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018) 25.04.2018

У травні минулого року президент України указом заборонив доступ до низки російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує соцмережі, пошукові і поштові сервери для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

DW-Karikatur von Sergey Elkin - Social-Media & Suchmaschinen-Verbot in der Ukraine

Рік без російських сайтів в Україні: чи діють санкції 16.05.2018

Вже рік українські провайдери блокують доступ до популярних соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники". Наскільки ефективними є санкції, розбиралася DW.

Реклама

Докладно

Володимир Путін спостерігає за військовими навчаннями Захід-2017 (фото з архіву)

Фальшива велич і реальний сором "Сходу-2018"

Кремль влаштовує показові навчання для себе і щоб пустити пил в очі американцям, вважає Костянтин Еггерт. 

Після низки комбінацій оформлена на офшорні фірми з Кіпру і Панами нерухомість Іванющенка у кантоні Цюріх мала позбутися санкційного тягара

Сірий кардинал Януковича і таємна нерухомість у Швейцарії

Юрій Іванющенко вдається до карколомних трюків, аби розблокувати арештовану у Швейцарії нерухомість. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  