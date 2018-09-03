Заборонена соцмережа "Вконтакте" четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження

Російська соціальна мережа "Вконтакте", котра заборонена в Україні з травня 2017 року, у серпні 2018 року залишалась у топ-десятці популярних доменів, відвідуваних українськими користувачами, і посідає четверте місце.

Такі дані оприлюднила у вівторок, 11 вересня, Інтернет-асоціація України (ІнАУ). Дослідження інтернет-аудиторії України (без охоплення аудиторії окупованого Росією Криму) на замовлення ІнАУ за серпень 2018 року проводила компанія Factum Group Ukraine.

Згідно з дослідженням, за серпень до п'ятірки найпопулярніших доменів, які відвідують українські користувачі увійшли: Google, Youtube, Facebook, "Вконтакте" та Ukr.Net.

Середньоденна частка аудиторії за місяць для соцмережі Facebook становить 32 відсотки, а місячне охоплення аудиторії - 54 відсотки. Для Youtube ці показники становлять 42 і 69 відсотків, для Instagram - 8 і 27 відсотків відповідно. Середньоденне та місячне охоплення української аудиторії для "Вконтакте" становить 16 і 32 відсотки відповідно.

До десятки найбільш відвідуваних ресурсів увійшли сайти таких компаній і сервісів, як OLX, "ПриватБанк", а також так само заборонені в Україні "Яндекс" і "Одноклассники". Соцмережа для обміну фото Instagram замикає першу десятку популярних доменів.

Нагадаємо, що у травні 2017 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом президента України, інтернет-провайдерам заборонено надання послуг з доступу до російських сервісів Mail.ru та "Яндекс", а також соціальних мереж "Вконтакте" та "Одноклассники".