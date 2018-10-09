Заборона на безпритульних в Угорщині: коли бідність стала злочином

В Угорщині набув чинності новий закон про заборону безпритульності. В уряді країни запевняють, що ця ініціатива рятуватиме життя. Водночас критики називають таку політику варварством і криміналізацією бідності.
Майже 30 років тому, коли Угорщина переживала політичні зміни, угорців шокувало те, як стрімко на вулицях Будапешта побільшало безпритульних. Зараз більшість будапештців уже звикла до них. Мабуть, складно знайти іншу європейську столицю, де можна було б зустріти таку кількість безхатченків. Багато з них - люди похилого віку. Роками уряд Угорщини ігнорував цю проблему, незалежно від того, яка саме партія була при владі.
Прем'єр-міністр Віктор Орбан і його експерти з питань соціальної політики давно прагнули вирішити це питання, але на свій лад. Їхня остання ідея - заборонити безпритульність законом. Уряд та декілька місцевих органів влади неодноразово намагалися проштовхнути цей закон, проте їхні ініціативи наражалися на спротив як у Конституційному, так і Верховному судах.
Однак у червні 2018 року парламент країни ухвалив конституційну поправку, що забороняє безпритульність. Цей хід зробив неможливою подачу апеляції до Конституційного суду. Тепер у конституції Угорщини зазначається, що "постійне проживання у громадських місцях заборонене".
Заборона на безпритульність набула чинності 15 жовтня після ухвалення закону. Тепер поліцейські можуть підійти до безпритульних, вимагати від них покинути вулицю та поселитися в притулку.
Якщо безхатьки відмовляться це зробити, їх можуть примусити виконувати громадські роботи. У разі відмови від таких робіт - затримати. Якщо впродовж трьох місяців безпритульні тричі проігнорують вимоги поліцейських залишити вулицю, їх можуть взяти під варту. Тоді їх очікує прискорений судовий розгляд та ув'язнення. Крім того, поліцейські можуть у будь-який момент конфіскувати і знищити майно безпритульного, а його ще можуть зобов'язати відшкодувати ці витрати.
"Бідність - це не злочин"
Упродовж от уже кількох місяців низка угорських громадських організацій, серед яких і об'єднання "Місто належить усім", протестували проти заборони безпритульності. Таку заборону вони називають "негуманною" та неприйнятною для вирішення цієї проблеми.
14 жовтня громадські об'єднання та діячі культури зібралися перед будівлею парламенту у Будапешті, щоб протестувати проти цього закону. Вони тримали банери з написами "Бідність - не злочин" і "ті, хто кривдять бідних - боягузи".
Крім того, цей закон викликав міжнародну критику та протести. Депутатка Європейського парламенту Джудіт Саргентіні згадала про нього у своєму звіті, що став основою для запуску юридичної санкційної процедури за статтею 7 Лісабонського договору проти Угорщини.
У звіті депутатка назвала заборону безпритульності прикладом того, як країна порушує конституційні принципи та фундаментальні цінності ЄС.
Водночас уряд Угорщини заперечує цю критику й звинувачення. Заступник міністра з трудових ресурсів Угорщини Бенс Ретварі запевняє, що цей закон, навпаки, спрямований на порятунок життя.
За його словами, ця заборона запобігає смертям від переохолодження безпритульних. А у тимчасових притулках людям надають одяг, пропонують працевлаштування та соціальні консультації.
Краще бути на вулиці
В Угорщині нараховують близько 30 тисяч безпритульних, більшість з них живе в столиці - Будапешті. За даними уряду, притулки розраховані на 19 тисяч безхатьків. Водночас правозахисники стверджують, що насправді притулки можуть розмістити лише 11 тисяч людей.
За словами представників неурядових організацій, у притулках бракує місця, люди сплять у великих залах, а працівники притулків погано виконують свою роботу. Внаслідок цього багато безхатьки частіше воліють жити на вулиці.
Поліція планує рейди
Незалежні ЗМІ повідомляли, що цього тижня поліція планує масштабні рейди в Будапешті. Водночас критики заборони безпритульності вигадали нову форму протестів - у столиці країни десятки демонстрантів повлягалися на картоні в тих місцях, де найчастіше перебувають безхатьки.