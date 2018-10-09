Заборона на безпритульних в Угорщині: коли бідність стала злочином

Майже 30 років тому, коли Угорщина переживала політичні зміни, угорців шокувало те, як стрімко на вулицях Будапешта побільшало безпритульних. Зараз більшість будапештців уже звикла до них. Мабуть, складно знайти іншу європейську столицю, де можна було б зустріти таку кількість безхатченків. Багато з них - люди похилого віку. Роками уряд Угорщини ігнорував цю проблему, незалежно від того, яка саме партія була при владі.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан і його експерти з питань соціальної політики давно прагнули вирішити це питання, але на свій лад. Їхня остання ідея - заборонити безпритульність законом. Уряд та декілька місцевих органів влади неодноразово намагалися проштовхнути цей закон, проте їхні ініціативи наражалися на спротив як у Конституційному, так і Верховному судах.

Однак у червні 2018 року парламент країни ухвалив конституційну поправку, що забороняє безпритульність. Цей хід зробив неможливою подачу апеляції до Конституційного суду. Тепер у конституції Угорщини зазначається, що "постійне проживання у громадських місцях заборонене".

Заборона на безпритульність набула чинності 15 жовтня після ухвалення закону. Тепер поліцейські можуть підійти до безпритульних, вимагати від них покинути вулицю та поселитися в притулку.

В уряді Угорщини запевняють, що своїми заборонами прагнуть врятувати життя багатьом безпритульним

Якщо безхатьки відмовляться це зробити, їх можуть примусити виконувати громадські роботи. У разі відмови від таких робіт - затримати. Якщо впродовж трьох місяців безпритульні тричі проігнорують вимоги поліцейських залишити вулицю, їх можуть взяти під варту. Тоді їх очікує прискорений судовий розгляд та ув'язнення. Крім того, поліцейські можуть у будь-який момент конфіскувати і знищити майно безпритульного, а його ще можуть зобов'язати відшкодувати ці витрати.

"Бідність - це не злочин"

Упродовж от уже кількох місяців низка угорських громадських організацій, серед яких і об'єднання "Місто належить усім", протестували проти заборони безпритульності. Таку заборону вони називають "негуманною" та неприйнятною для вирішення цієї проблеми.

14 жовтня громадські об'єднання та діячі культури зібралися перед будівлею парламенту у Будапешті, щоб протестувати проти цього закону. Вони тримали банери з написами "Бідність - не злочин" і "ті, хто кривдять бідних - боягузи".

Крім того, цей закон викликав міжнародну критику та протести. Депутатка Європейського парламенту Джудіт Саргентіні згадала про нього у своєму звіті, що став основою для запуску юридичної санкційної процедури за статтею 7 Лісабонського договору проти Угорщини.

У звіті депутатка назвала заборону безпритульності прикладом того, як країна порушує конституційні принципи та фундаментальні цінності ЄС.

Водночас уряд Угорщини заперечує цю критику й звинувачення. Заступник міністра з трудових ресурсів Угорщини Бенс Ретварі запевняє, що цей закон, навпаки, спрямований на порятунок життя.

За його словами, ця заборона запобігає смертям від переохолодження безпритульних. А у тимчасових притулках людям надають одяг, пропонують працевлаштування та соціальні консультації.

Краще бути на вулиці

В Угорщині нараховують близько 30 тисяч безпритульних, більшість з них живе в столиці - Будапешті. За даними уряду, притулки розраховані на 19 тисяч безхатьків. Водночас правозахисники стверджують, що насправді притулки можуть розмістити лише 11 тисяч людей.

За словами представників неурядових організацій, у притулках бракує місця, люди сплять у великих залах, а працівники притулків погано виконують свою роботу. Внаслідок цього багато безхатьки частіше воліють жити на вулиці.

Поліція планує рейди

Незалежні ЗМІ повідомляли, що цього тижня поліція планує масштабні рейди в Будапешті. Водночас критики заборони безпритульності вигадали нову форму протестів - у столиці країни десятки демонстрантів повлягалися на картоні в тих місцях, де найчастіше перебувають безхатьки.

Інший погляд на безпритульних Карл-Гайнц, безпритульний 25 років У Німеччині безхатченками є понад 50 000 людей. Ще близько 400 000 осіб не мають даху над головою, але знаходять тимчасове вирішення проблеми. Дехто вважає цих людей непотрібними для суспільства. Проект американського фотоагентства Getty Images і газети fifty-fifty, який видається із залученням безхатченків, хоче змінити це ставлення за допомогою фотографій безпритульних у "нормальних" професіях.

Інший погляд на безпритульних Оптимістичний погляд на життя Здебільшого Карл-Гайнц перебирається з одного міста до іншого, не беручи з собою нічого, крім своїх собаки, кота та гітари. Зараз 62-річний чоловік живе у тимчасовому притулку, але це не заважає йому позитивно ставитися до життя. Карл-Гайнц є частиною команди газети fifty-fifty, а тому й одним з тих, хто постав у суспільстві в новому образі.

Інший погляд на безпритульних Ванесса живе на вулиці вже більше десяти років Троє з чотирьох безпритульних - це чоловіки, але дедалі більше жінок, дітей та підлітків також опиняються на вулиці. Головна проблема в Німеччині - це брак доступного житла. Окрім цього виникають і особисті труднощі, як от розлучення, звільнення з роботи або борги. Скрута безхатченків колосальна, але суспільство її ледь помічає. Їхні життя минають у парках та під мостами.

Інший погляд на безпритульних Зневажливі погляди Коли Ванесса продає газету fifty-fifty, найбільше 36-річній жінці дошкуляють зневажливі погляди перехожих.

Інший погляд на безпритульних Міхаель, безпритульний вже більше 20 років Особливо в густо заселених районах панує жорстка конкуренція на ринку житла. Жертвами стають також мігранти, в тому числі зі Східної Європи, які хотіли, але так і не змогли знайти роботу в Німеччині, а також біженці, які отримали притулок, але котрі не можуть дозволити собі житло за доступними цінами. Люди, які працюють, але заробляють дуже мало, також ризикують опинитися на вулиці.

Інший погляд на безпритульних З вулиці до квартири і назад на вулицю 50-річний Міхаель є одним з найстарших продавців газети fifty-fifty, яка порушує теми самих безпритульних.

Інший погляд на безпритульних Фотопроект триває Проект Repicturing Homeless - фотографії з безпритульними людьми - це лише початок на шляху до того, щоб змінити думку в суспільстві стосовно безхатченків. Фотографам та благодійним організаціям варто об'єднуватися, щоб допомагати ще більшій кількості безпритульних. Автор: Олівер Піпер, Марія Карапата

