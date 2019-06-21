 Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2020

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Новини

Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про Росію

Автори The New York Times отримали Пулітцерівську премію у номінації "Висвітлення міжнародних тем" за статті, що розкривають "хижацьку поведінку режиму Володимира Путіна".

Медаль, що вручається лауреату Пулітцерівської премії

Медаль, що вручається лауреату Пулітцерівської премії

Журналісти американських видань Anchorage Daily News і ProPublica отримали Пулітцерівську премію в головній номінації - "Служіння суспільству". Вони писали про брак поліцейських в невеликих населених пунктах Аляски і багаторічному ігноруванні цієї проблеми владою. Низка статей сприяла зміні законодавства та притоку коштів, відзначило журі премії.

У той же час журналісти американської газети The New York Times отримали Пулітцерівську премію в номінації "Висвітлення міжнародних тем" за "серію захоплюючих матеріалів, які розкривають хижацьку поведінку режиму Володимира Путіна". Робота над публікаціями потребувала "значного ризику", повідомили на офіційному сайті премії, в понеділок, 4 травня. Серед удостоєних нагороди - роботи про отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева, про інтереси Росії в конфліктах в Лівії і Центрально-Африканській Республіці, а також про бомбардування російською авіацією лікарень в Сирії. The New York Times не вперше отримує цю нагороду за тексти про Росію.

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Журналіст цього ж видання Браян Розенталь отримав премію в номінації "Розслідувальна журналістика" за матеріал про ринок таксі в Нью-Йорку. Його робота призвела до розслідування як на рівні штату, так і на федеральному, а також сприяла масштабним реформам, наголосили в журі.

У номінації "Роз'яснювальна журналістика" нагороди удостоєні журналісти The Washington Post за "проривні" матеріали про те, наскільки згубним може бути ефект від глобального потепління.

Фотографи інформагентства Reuters нагороджені в номінації "Новинна фотографія" за проєкт про протести в Гонконзі. А фотокореспондентам агентства AP присудили премію в номінації "Художня фотографія" за проєкт про життя в регіоні Кашмір, територія якого залишається предметом суперечки між Індією і Пакистаном.

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших в США і в світі нагород в журналістиці. Вона вручається щорічно з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.

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