Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про Росію

Журналісти американських видань Anchorage Daily News і ProPublica отримали Пулітцерівську премію в головній номінації - "Служіння суспільству". Вони писали про брак поліцейських в невеликих населених пунктах Аляски і багаторічному ігноруванні цієї проблеми владою. Низка статей сприяла зміні законодавства та притоку коштів, відзначило журі премії.

У той же час журналісти американської газети The New York Times отримали Пулітцерівську премію в номінації "Висвітлення міжнародних тем" за "серію захоплюючих матеріалів, які розкривають хижацьку поведінку режиму Володимира Путіна". Робота над публікаціями потребувала "значного ризику", повідомили на офіційному сайті премії, в понеділок, 4 травня. Серед удостоєних нагороди - роботи про отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева, про інтереси Росії в конфліктах в Лівії і Центрально-Африканській Республіці, а також про бомбардування російською авіацією лікарень в Сирії. The New York Times не вперше отримує цю нагороду за тексти про Росію.

Журналіст цього ж видання Браян Розенталь отримав премію в номінації "Розслідувальна журналістика" за матеріал про ринок таксі в Нью-Йорку. Його робота призвела до розслідування як на рівні штату, так і на федеральному, а також сприяла масштабним реформам, наголосили в журі.

У номінації "Роз'яснювальна журналістика" нагороди удостоєні журналісти The Washington Post за "проривні" матеріали про те, наскільки згубним може бути ефект від глобального потепління.

Фотографи інформагентства Reuters нагороджені в номінації "Новинна фотографія" за проєкт про протести в Гонконзі. А фотокореспондентам агентства AP присудили премію в номінації "Художня фотографія" за проєкт про життя в регіоні Кашмір, територія якого залишається предметом суперечки між Індією і Пакистаном.

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших в США і в світі нагород в журналістиці. Вона вручається щорічно з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.