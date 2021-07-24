"Жовті жилети" - протестний рух у Франції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "жовті жилети".

Рух "Жовті жилети" виник у листопаді 2018 року у Франції. 17 листопада близько 280 тисяч французів, одягнені в жовті жилети, вийшли на вулиці французьких міст на знак протесту проти підвищення податків на пальне. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.