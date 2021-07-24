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"Жовті жилети" - протестний рух у Франції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "жовті жилети".
Рух "Жовті жилети" виник у листопаді 2018 року у Франції. 17 листопада близько 280 тисяч французів, одягнені в жовті жилети, вийшли на вулиці французьких міст на знак протесту проти підвищення податків на пальне. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".
Донбас: що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій. Франція: чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався. Греція: страшна правда про знущання над людьми з інвалідністю. Туреччина: як афротурки опинилися в сучасному рабстві.
Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі, сіють ворожнечу на Закарпатті. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.