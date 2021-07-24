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Жовті жилети

"Жовті жилети" - протестний рух у Франції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "жовті жилети".

Рух "Жовті жилети" виник у листопаді 2018 року у Франції. 17 листопада близько 280 тисяч французів, одягнені в жовті жилети, вийшли на вулиці французьких міст на знак протесту проти підвищення податків на пальне. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На протесті противників вакцинації в Парижі сталися сутички з поліцією

На протесті противників вакцинації в Парижі сталися сутички з поліцією 24.07.2021

Під час акції протесту противників вакцинації від коронавірусу в Парижі між демонстрантами та поліцією сталися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Жовті жилети відновили протести: в Парижі були сутички з поліцією

"Жовті жилети" відновили протести: в Парижі були сутички з поліцією 12.09.2020

У Парижі деякі учасники акції протесту "жовтих жилетів" зіткнулися із поліцейськими. Правоохоронці затримали щонайменше 154 протестувальників.
Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих

Протести в Парижі проти Макрона: майже 60 затриманих 19.01.2020

Під час протестів у Парижі знов стались сутички, поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Демонстранти намагались увірватися до театру, де перебував президент.
Річниця протестів жовтих жилетів: сутички у Парижі, до 80 осіб - під вартою

Річниця протестів "жовтих жилетів": сутички у Парижі, до 80 осіб - під вартою 16.11.2019

По всій Франції 16 листопада було заплановано близько 200 акцій протесту. У Парижі виникли сутички мітингарів з поліцією. Близько 80 протестувальників були взяті під варту.
Протести у Парижі: затримано понад 100 жовтих жилетів

Протести у Парижі: затримано понад 100 "жовтих жилетів" 21.09.2019

Сотні мітингарів вийшли на вулиці Парижа попри заборону проводити демонстрації в деяких районах. Поліція затримувала їх та застосовувала проти них сльозогінний газ.
У Нанті стались сутички між поліцією та жовтими жилетами

У Нанті стались сутички між поліцією та "жовтими жилетами" 14.09.2019

Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ та водомети. Протягом дня було затримано 18 людей.
Кремль спотворив слова Макрона про вільні вибори і жовті жилети

Кремль спотворив слова Макрона про вільні вибори і "жовті жилети" 22.08.2019

На зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції сказав, що "жовті жилети" балотувалися в Європарламент і братимуть участь в муніципальних виборах. У стенограмі на сайті Кремля - що вони цього робити не могли.
Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - Європа у фокусі (відео)

Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (відео) 15.07.2019

Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".

Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (15.07.2019) 15.07.2019

Донбас: що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій. Франція: чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався. Греція: страшна правда про знущання над людьми з інвалідністю. Туреччина: як афротурки опинилися в сучасному рабстві.

У День взяття Бастилії у Парижі затримали понад 170 людей

У День взяття Бастилії у Парижі затримали понад 170 людей 14.07.2019

Після військового параду учасники руху "жовтих жилетів" намагалися перекрити Єлисейські поля та влаштували сутички з поліцією. Правоохоронці затримали 175 осіб.

Від Парижа до Ужгорода: як Кремль пригодовує ультраправих (відео)

Від Парижа до Ужгорода: як Кремль "пригодовує" ультраправих (відео) 07.06.2019

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

Європейські популісти на російському пайку: як Кремль підтримує ультраправих від Парижа до Ужгорода (06.06.2019) 06.06.2019

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі, сіють ворожнечу на Закарпатті. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

Протести жовтих жилетів у Франції тривають, але учасників все меншає

Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають, але учасників все меншає 25.05.2019

Цього разу, за даними МВС, на вулиці міст Франції вийшло 12,5 тисяч "жовтих жилетів", що менше, ніж минулого тижня. У Парижі поліція нарахувала 2,1 тисячі мітингарів.
Півроку протестів жовтих жилетів: на вулицях - дедалі менше учасників

Півроку протестів "жовтих жилетів": на вулицях - дедалі менше учасників 19.05.2019

За шість місяців після початку антиурядових протестів у Франції на вулиці країни виходять дедалі менше демонстрантів. Утім, в деяких містах не вдалось уникнути сутичок.
Протести жовтих жилетів: учасників дедалі менше, однак сутички продовжуються

Протести "жовтих жилетів": учасників дедалі менше, однак сутички продовжуються 11.05.2019

На протести "жовтих жилетів" у Франції вийшли понад 18 тисяч осіб. У Нанті та Ліоні поліція змушена була застосувати сльозогінний газ.
У Франції на протести жовтих жилетів вийшло найменше учасників

У Франції на протести "жовтих жилетів" вийшло найменше учасників 04.05.2019

Цього разу по всій країні на акції "жовтих жилетів" вийшло близько 19 тисяч учасників, що стало найменшим числом з початку протестів у листопаді 2018 року, кажуть у МВС країни.
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