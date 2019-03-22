 Життя агітаційних наметів: млява боротьба за кандидатів (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 22.03.2019

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Життя агітаційних наметів: млява боротьба за кандидатів (відео)

За тиждень до виборів багато українців і досі не визначились, за кого голосувати. Чи допомагають їм у цьому волонтери в агітаційних наметах?

Передвиборчий штаб Юлії Тимошенко чи не найактивніше розставляє намети по українських містах

Передвиборчий штаб Юлії Тимошенко чи не найактивніше розставляє намети по українських містах

Тимошенко, Порошенко, Зеленський… за кого ж голосувати… Це питання за тиждень до виборів, бентежить багатьох українців. DW вирішила дізнатись, як переконують голосувати за кандидатів - в агітаційних наметах. Знайти їх в Києві цьогоріч було не так просто… 

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