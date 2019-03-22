Життя агітаційних наметів: млява боротьба за кандидатів (відео)

За тиждень до виборів багато українців і досі не визначились, за кого голосувати. Чи допомагають їм у цьому волонтери в агітаційних наметах?
Тимошенко, Порошенко, Зеленський… за кого ж голосувати… Це питання за тиждень до виборів, бентежить багатьох українців. DW вирішила дізнатись, як переконують голосувати за кандидатів - в агітаційних наметах. Знайти їх в Києві цьогоріч було не так просто…
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