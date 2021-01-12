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Житлово-комунальне господарство

ЖКГ - галузь економіки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЖКГ".

До структури житлово-комунального господарства (ЖКГ) входять сантірано-технічні, транспортні та енергетичні підприємства. Підприємства ЖКГ спеціалізуються на постачанні населенню та підприємствам необхідних для життя та функціонування ресурсів - води, електроенергії, струму. Вони опікуються також водовідведенням, каналізаційними системами, збиранням сміття. До сфери ЖКГ належить також догляд за житловими та офісними будівлями та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Комунальні тарифи: чому в Україні зросли ціни на газ, тепло та електрику

Комунальні тарифи: чому в Україні зросли ціни на газ, тепло та електрику 12.01.2021

Через підвищення комунальних тарифів в Україні жителі деяких регіонів перекривають дороги. Чому суттєво зросли ціни на газ, тепло та електрику, а ринок ЖКГ продовжують контролювати монополісти?

Як уряд працевлаштовує заробітчан (відео)

Як уряд працевлаштовує заробітчан (відео) 30.04.2020

Український уряд обіцяє створити півмільйона робочих місць для тих, хто втратив роботу через пандемію коронавірусу. Зокрема, на підприємствах ЖКГ. DW з'ясовувала, на що саме можуть розраховувати безробітні.

Рекорд безробіття: чи працюватимуть українці за 6 тисяч гривень? (30.04.2020) 30.04.2020

Уряд хоче створити півмільйона робочих місць для українців, які під час пандемії коронавірусу втратили роботу. Зокрема на підприємствах ЖКГ. Втім, зарплата здебільшого від 6 до 8 тисяч гривень. DW з’ясовувала у КП "Київзеленбуд”, чи потрібні там додаткові робочі руки та чи підуть туди безробітні.
Платіжки за опалення - чому за січень українцям доводиться платити більше

Платіжки за опалення - чому за січень українцям доводиться платити більше 19.02.2020

Українці отримали платіжки за спожиті в січні житлово-комунальні послуги, суми в яких є більшими, ніж у попередньому місяці. В чому причина, розбиралась DW.

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео)

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні (відео) 11.10.2019

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні, чому їх стає менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW про грошову допомогу з бюджету на сплату комунальних послуг.

Субсидії по-новому: "живі" гроші та перевірки (11.10.2019) 11.10.2019

Як нараховуватимуть субсидії у новому опалювальному сезоні, чому їх стає менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW про грошову допомогу з бюджету на сплату комунальних послуг.

Новий закон про ЖКГ: чи вдасться вирішити проблему боргів за комуналку?

Новий закон про ЖКГ: чи вдасться вирішити проблему боргів за "комуналку"? 06.05.2019

Українці заборгували за "комуналку" 69 мільярдів гривень. Чи допоможе новий закон "Про житлово-комунальні послуги", який передбачає нарахування пені за прострочені платежі, боротися з боржниками?
2019: як зміниться життя українців у Новому році? (відео)

2019: як зміниться життя українців у Новому році? (відео) 02.01.2019

Підвищення зарплат і пенсій, нові правила отримання субсидій і оплати за комуналку, а також нововведення для пацієнтів та водіїв.

Нові зарплати, штрафи, вибори: що зміниться для українців у 2019? (28.12.2018) 28.12.2018

Підвищення зарплат і пенсій, нові правила отримання субсидій і оплати за комуналку, а також зміни для пацієнтів та водіїв. DW - про головні нововведення, які принесе українцям 2019 рік.
В уряді нарахували 7 мільйонів домогосподарств, які мають право на субсидії

В уряді нарахували 7 мільйонів домогосподарств, які мають право на субсидії 29.10.2018

За словами Володимира Гройсмана, 7 мільйонів домогосподарств України мають право на отримання субсидій. За словами прем'єра, обставини кожної сім'ї, яка хоче отримати субсідію, вивчатимуть спеціальні комісії.
Нафтогаз почав постачати газ для опалення і гарячої води в Києві

"Нафтогаз" почав постачати газ для опалення і гарячої води в Києві 12.10.2018

"Нафтогаз" і КП "Київтеплоенерго" підписали договір на постачання газу. Тепер у Києві має бути відновлене гаряче водопостачання й вчасно розпочатий опалюваний сезон.

Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС

Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС 20.09.2018

Євросоюз виділяє 104 мільйони євро на термомодернізацію багатоквартирних будинків в Україні. Через державний "Фонд енергоефективності" ОСББ можуть отримати гранти на утеплення будинку чи модернізацію інженерних систем.
Кому в Німеччині відключають електроенергію і як цього уникнути

Кому в Німеччині відключають електроенергію і як цього уникнути 04.12.2017

Зимові місяці без електроенергії - для сотень тисяч домогосподарств у Німеччині це гірка реальність. Нове дослідження вперше пролило світло на те, кого саме у ФРН так карають енергопостачальники.

Уряд України оголосив про початок опалювального сезону

Уряд України оголосив про початок опалювального сезону 15.10.2017

Україна повністю готова до опалювального сезону. У підземних сховищах накопичено 14,8 мільярдів кубів газу, заявляють в уряді одночасно з оголошенням про початок опалювального сезону.

Страхування будинків: як це працює у Німеччині? (12.09.2017) 12.09.2017

У Києві розглядають можливість включити страхування будинків у комунальний тариф. Скільки це коштує в Німеччині і що передбачає таке страхування, з’ясовувала DW.

Як теплі кредити зігрівають українські оселі

Як "теплі кредити" зігрівають українські оселі 31.08.2017

Кредити на утеплення від держави - за три роки в Україні їх видано уже на 4,2 мільярда гривень. DW розібралася, як вони працюють, і як сприяють енергоефективній модернізації.
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