Житлово-комунальне господарство

ЖКГ - галузь економіки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЖКГ".

До структури житлово-комунального господарства (ЖКГ) входять сантірано-технічні, транспортні та енергетичні підприємства. Підприємства ЖКГ спеціалізуються на постачанні населенню та підприємствам необхідних для життя та функціонування ресурсів - води, електроенергії, струму. Вони опікуються також водовідведенням, каналізаційними системами, збиранням сміття. До сфери ЖКГ належить також догляд за житловими та офісними будівлями та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.