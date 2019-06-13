Жителі Донбасу почали отримувати російські паспорти

Більше 60 жителів непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей прибули на територію Росії, де отримали російське громадянство. Перша група жителів самопроголошеної "ДНР" отримала російські паспорти в п'ятницю, 14 червня, повідомили в МВС РФ, передає агенція новин "Інтерфакс".

Цього дня в село Покровське у Ростовській області прибув автобус з 34 жителями самопроголошеної "ДНР". Згодом того ж дня стало відомо про прибуття іншого автобуса з 30 жителями самопроголошеної "ЛНР" міста Новошахтинськ, розташованого так само в Ростовській області. В наступні дні очікується прибуття інших жителів з непідконтрольних Києву територій Донбасу , котрі виявили бажання отримати російське громадянство, заявляють у "ДНР" та "ЛНР".

Для отримання паспорта РФ, потрібно пройти низку процедур, у тому числі дактилоскопію, а також скласти присягу, повідомляє "Інтерфакс".

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив видавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Цей крок різко засудили офіційний Київ, ЄС та США.