 Жителів ОРДЛО не пропускатимуть через пункти пропуску - Аваков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2020

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Жителів ОРДЛО не пропускатимуть через пункти пропуску - Аваков

На час дії карантину у зв'язку з коронавірусом українська влада вирішила дозволяти перетин пунктів пропуску на Донбасі лише особам з реєстрацією на підконтрольній уряду території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час евакуації українців з охопленого коронавірусом Уханю

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час евакуації українців з охопленого коронавірусом Уханю

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про наявність у нього інформації щодо 12 випадків інфікування коронавірусом в українському місті Горлівка, яке розташоване на підконтрольній проросійським сепаратистам території Донбасу. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час виїзного засідання уряду у Києві у п'ятницю, 13 березня.

Обмеження на в'їзд з непідконтрольного Донбасу

Через це, заявив Аваков, українська влада на час дії карантину має намір дозволити перетин пунктів пропуску з тимчасово окупованими територіям лише для українців з реєстрацією на території, підконтрольній Україні.

"Ми пропонуємо режим обмеження для іноземних громадян стовідсотковий за пунктами пропуску та пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, щоб мати можливість більшого контролю", - сказав міністр.

За його словами, якщо громадянин України живе в Горлівці і має там місце реєстрації, його не пропустять на підконтрольну територію, доки діє карантин.

Українці з реєстрацією в ОРДЛО не зможуть потрапити на підконтрольну уряду територію України

Українці з реєстрацією в ОРДЛО не зможуть потрапити на підконтрольну уряду територію України

Уряд хоче обмежитироботу пунктів пропуску на кордоні

Також уряд планує обмежити кількість пунктів пропуску через державний кордон України, аби запобігти поширенню захворюванню COVID-19, яке викликає коронавірус. За словами міністра, поки існує лише попередній перелік пунктів, що підлягають закриттю, але остаточне рішення ще не ухвалене.

Аваков повідомив, що точний перелік закритих пунктів пропуску на державному кордоні країни стане відомим після засідання у п'ятницю Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), яке буде присвячене цьому питанню.

Повернення українських громадян в Україну

Також міністр внутрішніх справ запевнив, що усі громадяни України та особи, що мають посвідчення про тимчасове проживання у країні, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну попри закриття пунктів пропуску. За словами Авакова, кількість українців, які короткостроково виїхали за межі країни, зараз наразі складає 43 тисячі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що усі консульства України за кордоном сприятимуть поверненню українських громадян, якщо у них виникне таке бажання.

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