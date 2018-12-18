Жебрівський склав повноваження аудитора НАБУ

Екс-глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівськийзаявив, що склав із себе повноваження аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Для початку роботи аудиторів необхідно узгодити низку документів, положень, затвердити процедури та визначити бюджет процесу. Верховна Рада України це ігнорує. Це унеможливило виконання тієї роботи, яку вважав важливою і почесною в рамках чинного законодавства", - написав Жебрівський у Facebook в середу, 19 грудня. Він зазначив, що направив відповідну заяву до адміністрації президента, вважає себе вільним від виконання обов'язків аудитора і відновлює свою участь у політичному процесі.

Як повідомлялося, у червні 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким увів Жебрівського до складу комісії з зовнішнього контролю із проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ. Низка громадських організацій вважали це призначення незаконним, оскільки Жебрівський, на їхнє переконання, не мав досвіду роботи в правоохоронних або судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон. Центр протидії корупції, Transparency International Україна та "Автомайдан" подали позов до Касаційного адміністративного суду і вимагали визнати протиправним і скасувати указ Порошенка про призначення Жебрівського аудитором НАБУ.