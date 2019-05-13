Жарт чи реальність: що думають депутати про розпуск Верховної Ради

На те, що новий президент України Володимир Зеленський розпустить Верховну Раду, щойно він обійме посаду, він неодноразово натякав депутатам, чекаючи призначення дати інавгурації. Народні обранці увесь цей час у кулуарах парламенту обговорювали ймовірність дострокових виборів. Однак багато хто до кінця не вірив, що Зеленський дійсно розпустить парламент. Крім того, депутати завчасно подбали, аби у новообраного президента не було правових підстав це зробити.

Конституцією визначено лише три можливості призначити дострокові парламентські вибори: якщо протягом місяця депутати не збираються на засідання, протягом двох місяців не можуть призначити уряд чи протягом місяця не формують коаліцію. А позаяк остання чинна коаліція у Раді минулого тижня офіційно припинила своє існування, парламент, здавалося б, повинен мати місяць для формування нової. Після цього, незалежно від результату, розпускати парламент президент уже не зміг би. Адже він втрачає це право за шість місяців до завершення повноважень нардепів. Чергові вибори у Верхову Раду мали б відбутися у жовтні 2019 року. Одак під час інавгурації у понеділок, 20 травня, президент Зеленський заявив з трибуни парламенту, що розпускає його.

Коаліція спотикання

"Під час інавгурації була лише політична заява, яка повинна бути підкріплена ще указом президента з посиланням на правові підстави. Подивимося, яку з цих правових підстав вибере Володимир Зеленський", - сказав DW член парламентської фракції " Народний фронт" Леонід Ємець. Перші дві підстави оголосити дострокові вибори до Верховної Ради не підходять, а ось з третьою є проблеми.

Хоча формально коаліція "Європейська Україна" припинила своє існування лише днями, у фракціях партій "Самопоміч", "Батьківщина" та "Радикальної партії Олега Ляшка", які вийшли з неї кілька років тому, вважають, що де-факто її не було вже давно."Коаліція майже три роки не існує. Саме тому для "Батьківщини" рішення вже нового очільника держави Володимира Зеленського не стало неочікуваним", - заявив журналістам заступник керівника фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Водночас деяких політиків заява Зеленського розпустити парламент навпаки - збентежила, адже депутати подбали, аби у новообраного президента взагалі не лишилося можливостей для розпуску Верховної Ради. "Стара коаліція розпущена, зараз триває формування нової. Розпуск парламенту - це суто популістська заява, аби сподобатися своїм прихильникам. Зеленський порушує Конституцію у перші хвилини свого президенства", - переконаний член депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" Олександр Бригинець.

Повна готовність до виборів

Попри правову неясність депутати вже почали готуватись до виборів. "Конституційних підстав для розпуску Ради немає. Це чисто політичне рішення. Але ми йдемо на дострокові вибори, бо цього очікує суспільство", - написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. У фракції партії "Опозиційний блок" теж готові йти на дострокові вибори. Як сказав DW депутат цієї фракції Олександр Долженков, дострокові вибори на часі, оскільки від влади суспільство очікує встановлення миру на Донбасі на основі мінських домовленостей, амністії всіх учасників конфлікту, встановлення особливого порядку самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської областей, відмову від співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). "Наша політична сила готова до співпраці з тим, хто розділяє наші погляди", - зазначив Долженков, коментуючи ймовірну співпрацю "Опозиційного блоку" з партією Зеленського "Слуга народу", якщо та потрапить до Ради внаслідок виборів.

При цьому партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляє, що готова до проведення парламентських виборів, проте розпуск Верховної Ради повинен відбуватися згідно з Конституцією. "Демократія - це процедури, відсутність процедури - це авторитаризм (…) Президент має право розпускати Верховну Раду, але це право є не безумовним та має застосовуватися у повній відповідності до Конституції", - йдеться в офіційній заяві партії.

Починаються консультації

Президент Володимир Зеленський вже запросив керівників фракцій Верховної Ради провести вранці вівторка, 21 травня, на консультацію в Адміністрації президента з питання розпуску парламенту. Голова партії "Слуга народу" Іван Баканов повідомив "BBC News Україна", що, указ про розпуск Ради, ймовірно, з'явиться того ж дня. У такому разі позачергові вибори, згідно із законом, мають відбутись у неділю, 14 липня.