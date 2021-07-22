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Жарти

Відкриттю Олімпіади в Токіо передує черговий кадровий скандал

Відкриттю Олімпіади в Токіо передує черговий кадровий скандал 22.07.2021

Останній зі скандалів, пов'язаних з Олімпіадою, - звільнення режисера церемонії відкриття Кентаро Кобаясі через його жарти щодо Голокосту в минулому.

Привіт від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах

"Привіт" від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах 31.05.2021

Фотографії милих звіряток, жарти-примовки і безліч пропозицій працевлаштування - з усім цим "скарбом" спецслужби різних країн обживаються у соцмережах. Та що ховається за показовою дружністю і відкритістю?

Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео)

Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.

Майкл Щур "на шашликах" про олігархів, президентів і закон про мову (21.05.2021) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.

Стереотипи про німців: пиво, пунктуальність, дірндль (09.04.2021) 09.04.2021

Які стереотипи існують у світі про Німеччину? Існує кілька типових кліше про німців. Скільки в них правди і звідки вони взялися? Дивіться у новому випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.

Анекдоти про сніг і зимові теорії змови з Німеччини

Анекдоти про сніг і зимові "теорії змови" з Німеччини 12.02.2021

Снігу в Німеччині багато не буває. Це зазвичай так. Але зараз у країні лютує "сибірський крижаний батіг".

Натисни на кнопку! Що продають в німецьких автоматах (фотогалерея) 09.06.2020

Цигарки? Не тільки. А й гномів, ковбасу, гриби, піцу і навіть продукти з конопель та жарти. Незвичні торгові автомати - у фотодобірці DW.
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Натисни на кнопку! 09.06.2020

Що продають у німецьких автоматах? Цигарки? Не тільки. А й гномів, ковбасу, гриби, піцу і навіть продукти з конопель та жарти. Незвичні торгові автомати - у фотодобірці DW.

Схиблена на ялинках німецька парочка встановила світовий рекорд (13.12.2019) 13.12.2019

Можна прикрасити домівку різдвяною ялинкою, а можна… сотнями різдвяних ялинок. Схиблена на різдвяних прикрасах німецька парочка з Нижньої Саксонії встановила світовий рекорд - у їхній домівці нарахували 350 різдвяних красунь. І це ще не межа!

Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися

Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися 23.10.2019

Скандальні жарти "Кварталу 95" не розлякають іноземних інвесторів, вважає німецький політичний оглядач Марсель Ретіґ. Важливіша, на його думку, фактична роль в управлінні державою олігарха Ігоря Коломойського.
Шоу Зеленського: головні заяви та жарти на фудкорті (відео)

Шоу Зеленського: головні заяви та жарти на фудкорті (відео) 11.10.2019

Володимир Зеленський не буде вибачатися перед Анґелою Меркель та Еммануелем Макроном і захищає "формулу Штайнмаєра" та розведення військ на Донбасі. Президент України 14 годин відповідав на запитання журналістів.
Протести на місцевих виборах у РФ - Європа у фокусі (відео)

Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.

Місцеві вибори у Росії: хто виходив на протести - "Європа у фокусі" (09.09.2019) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.

Коміки та актори у владі: хто і як дожартувався до політики (13.12.2018) 13.12.2018

Жартома у владу. Є чимало прикладів у світі, коли актори та коміки ставали мерами, депутатами і президентами. Від Рональда Рейгана й Арнольда Шварценеґґера - до бразильського коміка Франсиско Сільви, який ледь вмів читати і писати, коли його обрали депутатом.

Єнот у США два дні дерся на хмарочос (13.06.2018) 13.06.2018

Відчайдушний єнот два дні дерся на дах хмарочоса у США. Соцмережі заполонили меми і жарти на підтримку єнота. Він подолав 23 поверхи. Ось, як це було!

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018) 12.06.2018

Жарти Дональда Трампа вбік журналістів, піднесений настрій Кім Чен Ина та інші деталі історичної зустрічі у Сінгапурі.

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