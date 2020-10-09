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Війна Росії проти України
Щоденник війни

Естер Фельден

Пропустити розділ Естер Фельден: інші публікації

Естер Фельден: інші публікації

Голова КНР Сі Цзіньпін під час відвідин Національного університету оборонних технологій

Європейські вчені допомагають китайським військовим?

Європейські вчені допомагають китайським військовим?

Співробітники низки університетів Європи співпрацюють із вченими, пов'язаними з Народно-визвольною армією КНР.
Наука
20 травня 2022 р.
Зруйнована лікарня у Волновасі

Українські лікарні під ударом: чи будуть наслідки для Росії?

Українські лікарні під ударом: чи будуть наслідки для Росії?

Після вторгнення Росії десятки лікарень в Україні зазнали атак. Чи вдасться притягнути винних до відповідальності?
Конфлікти
8 квітня 2022 р.
Порядки в Афганістані тепер встановлюють таліби

ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

Життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим. DW вислухала історії двох молодих людей.
Суспільство
13 жовтня 2021 р.
Бойовики "Талібану" на вулицях Кабула

Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану

Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану

Фархад хоче залишити Кабул. Джафару це вдалося - його евакуювали до ФРН. Обидва раніше вже втікали до Німеччини.
Політика
31 серпня 2021 р.
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Нові посвідчення особи у ФРН: посилення контролю?

Нові посвідчення особи у ФРН: посилення контролю?

Відцифровані відбитки пальців рук мають підвищити ступніь захисту посвідчень особи. Захисники даних проти цього.
Суспільство
5 липня 2021 р.
Військовий парад у Пхеньяні (фото з архіву)

Парад у Пхеньяні: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин

Парад у Пхеньяні: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин

У КНДР готуються відсвяткувати 75-річчя з дня заснування правлячої партії. Кульмінацією має стати військовий парад.
Політика
9 жовтня 2020 р.
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