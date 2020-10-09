You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Естер Фельден
Пропустити розділ Естер Фельден: інші публікації
Естер Фельден: інші публікації
Європейські вчені допомагають китайським військовим?
Європейські вчені допомагають китайським військовим?
Співробітники низки університетів Європи співпрацюють із вченими, пов'язаними з Народно-визвольною армією КНР.
Наука
20.05.2022
20 травня 2022 р.
Українські лікарні під ударом: чи будуть наслідки для Росії?
Українські лікарні під ударом: чи будуть наслідки для Росії?
Після вторгнення Росії десятки лікарень в Україні зазнали атак. Чи вдасться притягнути винних до відповідальності?
Конфлікти
08.04.2022
8 квітня 2022 р.
ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті
ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті
Життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим. DW вислухала історії двох молодих людей.
Суспільство
13.10.2021
13 жовтня 2021 р.
Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану
Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану
Фархад хоче залишити Кабул. Джафару це вдалося - його евакуювали до ФРН. Обидва раніше вже втікали до Німеччини.
Політика
31.08.2021
31 серпня 2021 р.
Нові посвідчення особи у ФРН: посилення контролю?
Нові посвідчення особи у ФРН: посилення контролю?
Відцифровані відбитки пальців рук мають підвищити ступніь захисту посвідчень особи. Захисники даних проти цього.
Суспільство
05.07.2021
5 липня 2021 р.
Парад у Пхеньяні: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин
Парад у Пхеньяні: чим має намір здивувати світ Кім Чен Ин
У КНДР готуються відсвяткувати 75-річчя з дня заснування правлячої партії. Кульмінацією має стати військовий парад.
Політика
09.10.2020
9 жовтня 2020 р.
Більше публікацій
На головну сторінку