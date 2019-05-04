Ескалація на Близькому Сході: один ізраїльтянин загинув унаслідок обстрілів

Унаслідок ракетного обстрілу з боку Сектора Гази у суботу, 5 травня, в ізраїльському місті Ашкелон загинув один із його жителів. Про це ввечері суботи повідомили у поліції Ізраїлю.

Смерть 58-річного чоловіка настала внаслідок отриманих ним під час поранень вже у госпіталі, куди його доставили після атаки. Він став першим ізраїльтянином, що загинув внаслідок нової серії взаємних ракетних обстрілів між Ізраїлем та Сектором Гази. Також у поліції говорять про одну важко поранену жінку в місті Кір'ят-Гат за 20 кілометрів від кордону із Сектором Гази.

Згідно з інформацією ізраїльських військових, по території країни було випущено більше 250 ракет, частина з них була перехоплена ППО Ізраїлю. На це у Тель-Авіві також відповіли ракетними обстрілами та танковими атаками по близько 120 військових цілях у Газі.

У міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази тим часом назвали нові дані щодо загиблих внаслідок ізраїльських ударів на палестинському боці. Так, голова відомства зазначив, що, окрім двох чоловіків, жертвами атак з боку ізраїльських військових стали 14-місячна дитина та її вагітна мати. Також у міністерстві стверджують, що внаслідок атак з боку Ізраїлю було поранено 40 осіб.

Водночас у прес-службі ізраїльської армії спростовують загибель матері та дитини внаслідок власних ударів та називають однією із можливих причин "вогонь з боку палестинців".

Відповідальність принаймні за частину ракетних атак на Ізраїль взяло на себе угруповання "Ісламський джихад", союзник правлячого у Секторі Гази екстремістського руху ХАМАС.

У Сполучених Штатах підтримали дії ізраїльської сторони. "Ми стоїмо на боці Ізраїлю та підтримуємо його право на самозахист проти мерзенних атак", - зазначила у суботу речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

Водночас у Туреччині засудили удари ізраїльтян, зазначивши, що одній із будівель, що постраждала внаслідок них, був розташований офіс турецького державного інформаційного агентства Anadolu. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган, відомий своєю підтримкою палестинської сторони, висловив своє засудження у Twitter, а міністр іноземних справ Туреччини назвав удари проти цивільних "злочином проти людяності".

У Європейському Союзі закликали палестинців Сектора Гази припинити обстріл території Ізраїлю, щоб уникнути подальших жертв. "Потрібно терміново припинити ракетні обстріли з (Сектора. - Ред.) Гази в бік Ізраїлю. Потрібна негайна деескалація цієї небезпечної ситуації для того, щоб гарантувати захист життя цивільним громадянам", - йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

Як ізраїльтяни, так і палестинці "мають право жити в мирі, безпеці та гідності", зазначається в документі.