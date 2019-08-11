Ескалація в Ідлібі: десятки тисяч цивільних втекли зі своїх будинків

Внаслідок загострення ситуації у сирійській провінції Ідліб, яка знаходиться під контролем повстанців, з неї від початку серпня змушені були втекти понад 70 тисяч цивільних осіб. Про це у середу, 21 серпня, повідомили місцеве управління охорони здоров'я та "Сирійсько-американське медичне товариство" (SAMS).

За даними активістів, біженці перебувають "у дуже поганих умовах". Люди сплять в автомобілях та просто неба. В управлінні ООН з надзвичайної допомоги повідомили, що надходить дедалі більше "тривожних повідомлень" про зростання кількості біженців в Ідлібі. Раніше в ООН повідомляли, що з квітня залишити свої домівки були змушені близько 400 тисяч мешканців провінції.

Ідліб - остання провінція в Сирії, яку ще контролює опозиція, що виступає за повалення режиму президента Башара Асада. Загалом у провінції мешкало близько трьох мільйонів людей. Половина з них вже виїхала в інші регіони Сирії.

Наприкінці квітня цього року урядові війська Сирії разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб та Хама. За даними правозахисників, відтоді внаслідок дій урядових військ та російської авіації загинули щонайменше 730 мирних жителів. В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань кількість жертв серед цивільних внаслідок бойових дій за цей період оцінюють у понад 500 осіб.

11 серпня стало відомо, що урядова армія захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт, розташоване поблизу Хан-Шейхуна. Захоплення Аль-Хобейта стало найпомітнішим успіхом армії Асада від початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому, заявили у Центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні. За даними спостерігачів, у боях за Аль-Хобейт загинули понад сто бійців з обох сторін.