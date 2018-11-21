 Ескалація в Керченській протоці: Росія перекрила прохід для суден | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

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Новини

Ескалація в Керченській протоці: Росія перекрила прохід для суден

Росія перекрила прохід для суден під Кримським мостом. Керченську протоку патрулюють російські бойові літаки.

Українські і російські кораблі під час інциденту в Чорному морі

Українські і російські кораблі під час інциденту в Чорному морі

Російська сторона вдень у неділю, 25 листопада, закрила прохід під Кримським мостом, заблокувавши тим самим рух суден з Чорного в Азовське море. Закриття Керченської протоки підтвердив агентству "Інтерфакс" представник підприємства "Кримські морські порти". Росіяни мотивують свої дії ситуацією навколо переходу трьох кораблів Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ), який вони вважають незаконним.

За повідомленнями ЗМІ, російські буксири притягнули до Кримського мосту суховантаж та розвернули його поперек фарватеру, тим самим повністю перекривши рух будь-яких суден. На кілька хвилин суховантаж прибрали, і під мостом у напрямку Азовського моря пройшли катери берегової охорони Росії, після чого суховантаж знову перекрив фарватер.

Раніше ВМС ЗСУ на сторінці у соцмережі Facebook повідомили, що українські судна кілька годин очікують проходження Керченською протокою з Чорного в Азовське море, однак рух в обидва боки було перекрито. "Історія чорноморського флоту (Севастополь) та 2014 року повторюється. Затопимо кораблі, не дамо змоги пройти, посилаючись на невідоме судно у протоці. Висновки робіть самі", - повідомили в ВМС.

Українські ВМС також повідомили, що було зафіксовано захід двох бойових вертольотів збройних сил Росії. "Інтерфакс" з посиланням на джерела в Криму повідомив, що у зв'язку з інцидентом на патрулювання району направлено кілька російських бойових літаків, які базуються на анексованому півострові.

Командувач ВМС України Ігор Воронченко згодом азначив, що "екіпажі бронекатерів перебувають у бойовій  готовності" й готові до можливої висадки російського десанту. 

DW.COM

У Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Азовському морі. Під час них критикували Росію за порушення міжнародного права, заохочували Україну шукати справедливості в судах і застерігали від мілітаризації. (24.10.2018)

Євросоюз очікує від Росії припинення надмірних перевірок суден в Азовському морі. Це питання в Брюсселі обговорили глави МЗС країн ЄС. Водночас Єврокомісія розробляє заходи економічної підтримки України. (19.11.2018)

Нагадаємо, міністерство оборони України 25 листопада повідомило про агресію російських морських прикордонників під час переходу трьох суден українських ВМС з порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. У переході брали участь два українських військових катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу". За даними ВМС України, перехід був "плановим" і російська сторона була заздалегідь поінформована про це. Утім, кілька російських прикордонних катерів повелися агресивно. Один з них вчинив таран українського буксира. Унаслідок цих дій було "пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження", зазначається на сайті Військово-морських сил України.

Українці звинуватили росіян, що ті "відмовляються забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", а також порушили Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Тим часом в управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в анексованому Росією Криму у зв'язку з інцидентом теж згадали Конвенцію ООН з морського права, звинувативши в її порушенні саме Україну. Там наголосили, що українські кораблі перетнули російський кордон та "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації.

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Повзуча анексія Азовського моря: як у Європарламенті Росію розкритикували (25.10.2018)

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