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Ерфурт - місто в Німеччині, адміністративна столиця федеральної землі Тюрингія.
Місто Ерфурт є столицею федеральної землі Тюрингія. Населення Ерфурта становить приблизно 210 тисяч осіб.
Через 12 років після початку Болонського процесу критики продовжують шукати недоліки в новій системі освіти. Професор соціології з Ерфурта Вольф Ваґнер в інтерв’ю Deutsche Welle дав свою оцінку Болонській реформі.