Найчарівніші німецькі різдвяні ярмарки

За кілька тижнів до Різдва по всій Німеччині відкриваються різдвяні ярмарки. У цей час біля оздоблених прилавків можна скуштувати ґлінтвейн та пряники, а також придбати різноманітні різдвяні подарунки.