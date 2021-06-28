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Ерфурт

Ерфурт - місто в Німеччині, адміністративна столиця федеральної землі Тюрингія.

Місто Ерфурт є столицею федеральної землі Тюрингія. Населення Ерфурта становить приблизно 210 тисяч осіб.

Ножовий напад в Ерфурті: двоє поранених

Ножовий напад в Ерфурті: двоє поранених 28.06.2021

Невідомий поранив ножем двох перехожих у німецькому місті Ерфурт. Нападнику вдалося втекти, його розшукує поліція.
У ФРН перша земля планує відмовитися від усіх обмежень через коронавірус

У ФРН перша земля планує відмовитися від усіх обмежень через коронавірус 23.05.2020

У Тюрингії планують з 6 червня скасувати обов'язок носити захисну маску та вимоги з дотримання мінімальної дистанції.

Куди варто поїхати: найстаріші міста Німеччини

Куди варто поїхати: найстаріші міста Німеччини 23.01.2020

Найстаріші міста на території нинішньої Німеччині заснували ще давні римляни. Чимало цих міст уже відзначили свої 2000-річні ювілеї.

Фотогалерея: Найкрасивіші міські центри Німеччини

Фотогалерея: Найкрасивіші міські центри Німеччини 07.02.2017

Від великих до найменших: німецькі міста з найпривабливішими міськими центрами.

#DailyDrone: Соборний пагорб в Ерфурті (23.11.2016) 23.11.2016

Німеччина з висоти пташиного польоту: дві церкви на одному пагорбі - видовищний архітектурний ансамбль у столиці федеральної землі Тюрингія.
Ярмарок біля Кельнського собору

Найчарівніші німецькі різдвяні ярмарки 05.12.2014

За кілька тижнів до Різдва по всій Німеччині відкриваються різдвяні ярмарки. У цей час біля оздоблених прилавків можна скуштувати ґлінтвейн та пряники, а також придбати різноманітні різдвяні подарунки.
Громадський транспорт: секонд-хенд як альтернатива?

Громадський транспорт: секонд-хенд як альтернатива? 17.07.2013

Дедалі частіше українські міста купують вживаний громадський транспорт за кордоном. Днями Львів придбав п’ять трамваїв у німецькому Ерфурті, на черзі тролейбуси з Чехії. Чи виправдовує себе ця практика?
Німецький професор: до Болонського процесу в Німеччині поставились несерйозно

Німецький професор: до Болонського процесу в Німеччині поставились несерйозно 28.09.2011

Через 12 років після початку Болонського процесу критики продовжують шукати недоліки в новій системі освіти. Професор соціології з Ерфурта Вольф Ваґнер в інтерв’ю Deutsche Welle дав свою оцінку Болонській реформі.
У Німеччині почали відкривати аеропорти

У Німеччині почали відкривати аеропорти 18.04.2010

Спочатку Берлін, Ерфурт, Лейпциг, Ганновер, а потім і Франкфурт – у Німеччині в другій половині дня в неділю почали відновлювати роботу аеропорти.
Німеччина готується до Кулінарної Олімпіади

Німеччина готується до Кулінарної Олімпіади 22.01.2008

У східнонімецькому Ерфурті восени відбудеться 22-а Кулінарна Олімпіада. Професійні кухарі з різних країн змагатимуться в кількох дисциплінах: від закуски до десерту. Німецька молодіжна збірна вже тренується.