 Ердоган: Туреччина шукатиме нові альянси та нових партнерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2018

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Новини

Ердоган: Туреччина шукатиме нові альянси та нових партнерів

На тлі погіршення відносин зі США та падіння ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари шукати "нові альянси". Туреччина з 1952 року є членом НАТО.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган вбачає причину падіння турецької ліри в "змові" проти Туреччини

Через погіршення відносин з Вашингтоном Анкара готова шукати нових економічних партнерів та "нові альянси". Про це в неділю, 12 серпня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи в місті Трабзон перед членами правлячої "Партії справедливості та розвитку" (AKP).

У своєму виступі Ердоган пожалівся на "політичну змову" проти Туреччини, одним з наслідків якого став, на його думку, обвал турецької національної валюти - ліри. Відповіддю Анкари на подібні дії стане "перехід на нові ринки, нових партнерів та нові альянси", запевнив Ердоган, якого цитує інформагенція AFP.

Турецький лідер додав, що його країна може спокійно "попрощатися" зі США. Америку Ердоган звинуватив у тому, що вона готова пожертвувати стратегічним партнером, а також альянсом, який проіснував понад півстоліття, заради нинішніх стосунків з "терористичними угрупованнями". Як відомо, Туреччина з 1952 року є союзником США у рамках Північноатлантичного альянсу (НАТО).

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Конфлікт Туреччини та США набирає обертів: Ердоган заявив про готовність "позбавитися від кайданів" долара. (11.08.2018)

Заяви Ердогана пролунали після стрімкого падіння курсу ліри, яке спостерігалося останніми днями. З початку року ліра знецінилася щодо долара на 70 відсотків. Одним з чинників девальвації став черговий конфлікт між Вашингтоном і Анкарою.

Він розгорівся через утримання за ґратами американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує його у співпраці з терористами та шпигунстві. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США закликають його звільнити. На початку місяця США оголосили обмежувальні заходищодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити американського пастора.

Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив підвищення ввізних мит на турецькі сталь і алюміній до 50 та 20 відсотків відповідно.

Загалом після провальної спроби військового перевороту у липні 2016 року в Туреччині відбулися десятки тисяч звільнень і затримань, передовсім держслужбовців, через закиди у співпраці з організаторами спроби перевороту або зв'язки з терористичними угрупованнями.

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