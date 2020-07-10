 Ердоган: Туреччина залишиться у Сирії, поки сирійці не стануть вільними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2020

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Новини

Ердоган: Туреччина залишиться у Сирії, поки сирійці не стануть вільними

Війська присутність Туреччини у сусідній Сирії триватиме до звільнення сирійців, запевнив Реджеп Таїп Ердоган.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Туреччина збереже свою військову присутність на півночі Сирії "до тих пір, поки сирійський народ не буде вільний", заявив у вівторок, 21 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в телевізійній промові в столиці країни Анкарі.

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"Ми будемо продовжувати залишатися в цій країні до тих пір, поки сирійський народ не здобуде свободу, мир і безпеку", - додав Ердоган.

Президент Туреччини під час своєї промови також розкритикував результати парламентських виборів, які відбулися в Сирії минулої неділі, які він назвав "так званими", давши зрозуміти, що Анкара не визнаватиме їх.

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Нагадаємо,  в неділю, 19 липня, на контрольованій режимом Башара Асада території Сирії відбулися вибори до парламенту країни. Це вже треті парламентські вибори від початку громадянської війни, що спалахнула дев'ять років тому. Спостерігачі не очікують іншого результату, окрім перемоги правлячої партії Баас, адже опозиційні кандидати не допущені до участі у виборах. Підсумки голосування ще не підбиті.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


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