 Ердоган: США завдають Туреччині удару в спину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ердоган: США завдають Туреччині удару в спину

Нинішні дії американської адміністрації щодо стратегічного партнера по НАТО є неприйнятними й нагадують радше удар "у спину", вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган укотре загострив риторику щодо США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив США в намірах завдати Туреччині удару "в спину". Про це турецький лідер заявив у понеділок, 13 серпня, під час прес-конференції в Анкарі. "З одного боку ви поводитися як стратегічний партнер, а з другого - стріляєте у ноги своєму стратегічному партнеру", - наголосив він.

За словами Ердогана, Вашингтон та Анкара є партнерами по НАТО, утім, США, за словами турецького президента, "намагаються завдати удару в спину своєму стратегічному партнеру", повідомляє інформагенція AFP.

Нинішній обвал курсу турецької національної валюти щодо долара США та євро Ердоган розцінює як "напад" на Туреччину. Водночас він не очікує значної економічної шкоди від погіршення стосунків з Вашингтоном. Президент Туреччини запевнив, що економіка країни "солідна, сильна та потужна й залишатиметься такою".

DW.COM

Подвоєні мита США на сталь з Туреччини набули чинності. Тим часом турецький центробанк обіцяє докласти зусиль, аби підтримати банки та забезпечити фінансову стабільність. (13.08.2018)

Оголошення Дональда Трампа про нові мита на сталь і алюміній з Туреччини значно послабили ліру. Реджеп Таїп Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на національну. (10.08.2018)

На тлі погіршення відносин зі США та падіння ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари шукати "нові альянси". Туреччина з 1952 року є членом НАТО. (12.08.2018)

Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що якщо з боку адміністрації США не припиняться односторонні дії проти Туреччини, його країна шукатиме нових союзників. (11.08.2018)

Заяви Ердогана пролунали після стрімкого падіння курсу ліри, яке спостерігалося останніми днями. З початку року ліра знецінилася щодо долара на понад 40 відсотків. Лише 10 серпня падіння становило близько 16 відсотків. У країні також фіксуються високі темпи інфляції. Одним з чинників девальвації став черговий конфлікт між Вашингтоном і Анкарою.

Він розгорівся через утримання за ґратами американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує його у співпраці з терористами та шпигунстві. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США закликають його звільнити. На початку місяця США оголосили обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити американського пастора.

Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив підвищення ввізних мит на турецькі сталь і алюміній до 50 та 20 відсотків відповідно.

У відповідь на це Анкара пригрозила пошуком нових партнерів та нових альянсів. Крім того, Ердоган пообіцяв здійснювати зовнішньоторговельні розрахунки в національних валютах з партнерами Туреччини, в тому числі й з Україною. 

Дивитись відео 02:24
Now live
02:24 хв

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)  

Куди у відпустку? Улюблені туристичні цілі українців (13.03.2018)  

Також за темою

Türkei Rize - Erdogan bei Kundgebung in Rize

Ердоган: Туреччина шукатиме нові альянси та нових партнерів 12.08.2018

На тлі погіршення відносин зі США та падіння ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари шукати "нові альянси". Туреччина з 1952 року є членом НАТО.

Türkei 1. Jahrestag nach Putschversuch Präsident Erdogan

Ердоган застеріг, що партнерство Туреччини зі США "під загрозою" 11.08.2018

Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що якщо з боку адміністрації США не припиняться односторонні дії проти Туреччини, його країна шукатиме нових союзників.

USA trump und Erdogan Treffen in New York

Набули чинності нові мита США на сталь з Туреччини, в Анкарі рятують ліру 13.08.2018

Подвоєні мита США на сталь з Туреччини набули чинності. Тим часом турецький центробанк обіцяє докласти зусиль, аби підтримати банки та забезпечити фінансову стабільність.

Докладно

Будівля Верховного Суду у Києві (серпень 2018 року)

В Україні працюють два верховні суди

Обидва верховні суди наполягають на легітимності свого існування, мають суддів і апарати співробітників, майно і гроші.  

М'ясо китів - прибутковий бізнес, утім тури зі спостереженням за китами - прибутковіші.

Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео)

В Ісландії туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  