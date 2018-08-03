Ердоган: США завдають Туреччині удару в спину

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив США в намірах завдати Туреччині удару "в спину". Про це турецький лідер заявив у понеділок, 13 серпня, під час прес-конференції в Анкарі. "З одного боку ви поводитися як стратегічний партнер, а з другого - стріляєте у ноги своєму стратегічному партнеру", - наголосив він.

За словами Ердогана, Вашингтон та Анкара є партнерами по НАТО, утім, США, за словами турецького президента, "намагаються завдати удару в спину своєму стратегічному партнеру", повідомляє інформагенція AFP.

Нинішній обвал курсу турецької національної валюти щодо долара США та євро Ердоган розцінює як "напад" на Туреччину. Водночас він не очікує значної економічної шкоди від погіршення стосунків з Вашингтоном. Президент Туреччини запевнив, що економіка країни "солідна, сильна та потужна й залишатиметься такою".

Заяви Ердогана пролунали після стрімкого падіння курсу ліри, яке спостерігалося останніми днями. З початку року ліра знецінилася щодо долара на понад 40 відсотків. Лише 10 серпня падіння становило близько 16 відсотків. У країні також фіксуються високі темпи інфляції. Одним з чинників девальвації став черговий конфлікт між Вашингтоном і Анкарою.

Він розгорівся через утримання за ґратами американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує його у співпраці з терористами та шпигунстві. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США закликають його звільнити. На початку місяця США оголосили обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити американського пастора.

Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив підвищення ввізних мит на турецькі сталь і алюміній до 50 та 20 відсотків відповідно.

У відповідь на це Анкара пригрозила пошуком нових партнерів та нових альянсів. Крім того, Ердоган пообіцяв здійснювати зовнішньоторговельні розрахунки в національних валютах з партнерами Туреччини, в тому числі й з Україною.