Ердоган: Після комплексів С-400 ми можемо купити у Росії С-500

Туреччина ніколи не відмовиться від купівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, заявив у середу, 6 березня, в ефірі телеканалу Kanal 24 президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Він додав, що Анкара може згодом розглянути можливість придбання російських систем С-500.

Ердоган також зазначив, що США не мають намагатися покарати Туреччину за допомогою торговельних обмежень, додавши, що Анкара підготувала на такий випадок свої власні заходи у відповідь, інформує Reuters.

Раніше Вашингтон попередив, що закупівля російських протиракетних систем може поставити під загрозу угоди між союзниками НАТО в оборонній сфері. Цього тижня США заявили, що можуть відмовитися від постачання Туреччині винищувачів F-35, якщо та придбає систему протиракетної оборони С-400 російського виробництва. У НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння Альянсу, що може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів.

У лютому 2019 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що купівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 - це вже "вирішена справа".