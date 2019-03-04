 Ердоган: Після комплексів С-400 ми можемо купити у Росії С-500 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

Ердоган: Після комплексів С-400 ми можемо купити у Росії С-500

У відповідь на погрози Вашингтона президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не анулює угоду з купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Туреччина ніколи не відмовиться від купівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, заявив у середу, 6 березня, в ефірі телеканалу Kanal 24 президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Він додав, що Анкара може згодом розглянути можливість придбання російських систем С-500.

Ердоган також зазначив, що США не мають намагатися покарати Туреччину за допомогою торговельних обмежень, додавши, що Анкара підготувала на такий випадок свої власні заходи у відповідь, інформує Reuters.

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На тлі загострення конфлікту з Вашингтоном Реджеп Таїп Ердоган досі планує купувати у Росії ЗРК С-400, а у США - винищувачі F-35. Якщо Штати відмовляться, то Туреччина знайде іншого постачальника. (31.08.2018)

США можуть відмовитися продавати Туреччині винищувачі F-35, якщо Анкара не анулює угоду з купівлі російських зенітно-ракетних комплексів S-400. (06.03.2019)

Раніше Вашингтон попередив, що закупівля російських протиракетних систем може поставити під загрозу угоди між союзниками НАТО в оборонній сфері. Цього тижня США заявили, що можуть відмовитися від постачання Туреччині винищувачів F-35, якщо та придбає систему протиракетної оборони С-400 російського виробництва. У НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння Альянсу, що може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів.

У лютому 2019 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що купівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 - це вже "вирішена справа".

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