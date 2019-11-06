Ердоган погрожує відправкою до ЄC більшого числа бойовиків ІД

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив Європейському Союзу (ЄС) тим, що Анкара може вислати до Європи значно більше бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це Едоган заявив у вівторок, 12 листопада, в Анкарі перед своїм відльотом до США.

"Ви можете поставитися до цього легковажно, але ці двері можуть відчинитися", - заявив президент Туреччини, цитує агенція новин dpa. "Тоді побачите, чи можна з цим упоратися", - застеріг Ердоган. Він також нагадав, що Анкара вже розпочала висилку до Європи утримуваних у неї ісламістів з громадянством країн-членів ЄС.

На думку турецького лідера, ЄС слід змінити своє ставлення до Туреччини, адже як на території самої Туреччини, так і в підконтрольних їй районах Сирії утримуються під вартою багато бойовиків ІД.

Крім того, він укотре пригрозив, що Анкара може знову відкрити шлях до Європи багатьом біженцям та мігрантам, що перебувають на її території.

Туреччина прийняла близько 3,6 мільйона біженців з Сирії та вже неодноразово погрожувала Євросоюзу відпустити їх.

Закиди у бік ЄС через затримку вступу Туреччини до Євросоюзу

Крім того, Ердоган звинуватив Європейський Союз у невиконанні своїх обіцянок щодо прийому Туреччини до Євросоюзу. Він також застеріг, що Брюсселю не слід намагатися залякати Анкару через те, що відбувається на Кіпрі.

Раніше в Брюсселі наголошували, що нинішні спроби Анкари провести розробку газових та нафтових родових поблизу узбережжя Кіпру суперечать міжнародному праву. Натомість в Анкарі заперечували ці закиди, наголошуючи, що Туреччина має цілковите право на видобуток нафти й газу в цьому регіоні.

11 листопада Брюссель узгодив механізм запровадження санкцій проти тих турецьких компаній та фізичних осіб, котрі причетні до проведення робіт з пошуку корисних копалин на шельфі поблизу Кіпру.