 Епідеміолог: цифри щодо смертності від коронавірусу порівнювати не можна | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 03.04.2020

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Світ

Епідеміолог: цифри щодо смертності від коронавірусу порівнювати не можна

Порівняння смертності внаслідок зараження коронавірусом у різних країнах видається дуже складним, каже експерт з питань охорони здоров’я Тобіас Курт з берлінської клініки Charité. В інтерв’ю DW він пояснює чому.

Смертність від коронавірусної хвороби в Італії на даний момент значно вища, ніж у Німеччині і більшості інших країн Європи

Смертність від коронавірусної хвороби в Італії на даний момент значно вища, ніж у Німеччині і більшості інших країн Європи

Deutsche Welle: Люди у Німеччині, як і жителі інших країн, щодня бачать актуальну статистику щодо кількості інфікованих коронавірусом і кількості смертей від коронавірусної хвороби Covid-19. Наскільки промовистими і точними є ці цифри?

Проофесор Тобіас Курт (Tobias Kurth): Цифри (з Німеччини. - Ред.) є достовірними. Питання, звісно, чи можна їх порівнювати з аналогічними показниками з інших країн. Це дуже складно, адже країни по-різному повідомляють такі дані. У різних країнах інший підхід до аналізів, інші класифікації пацієнтів, які померли від коронавірусу або пов’язаних із ним симптомів. Тобто не можна говорити про те, що цифри, про які повідомляє Німеччина, є неправильними. Однак складно порівнювати такі цифри з тими, що надходять з іншої країни - наприклад, з Італії.

Чи не могли би Ви пояснити дещо докладніше і навести приклад порівняння з іншою країною?

Наприклад, коли в іншій країні проводять аналізи на коронавірус, там може йтися про інші групи населення. Тому можна отримати зовсім інші показники позитивного результату. У Німеччині середній вік людей з позитивним аналізом становить 45 років. В Італії цей показник становить більше 60 років. При цьому ми знаємо, що більший вік є великим фактором ризику смерті від коронавірусної інфекції. Однак середній вік померлих від Covid-19 однаковий - дещо більше за 80 років в обох країнах. Тому не дивно, що абсолютні числа смертності в Італії вищі, ніж у Німеччині. Є й інший фактор, який у нинішній ситуації, можливо, менш вагомий. Але різні показники смертності у різних країнах, наприклад, у Німеччині та Італії, можуть бути пов’язані з певними соціальними структурами. Ми знаємо, що старші люди в Італії краще інтегровані у суспільне життя. Зазвичай це добре. Але у нинішній ситуації це підвищує ризик заразитися. При цьому старші люди частіше помирають від цієї хвороби. Це може бути одним з пояснень нижчої смертності в Німеччині, де старі живуть дещо більш ізольовано.

Infografik Corona Tote pro ein Million Einwohner UK

Чи відомо, скільки смертей у цю пору року зазвичай? Наскільки нинішня смертність відрізняється від нормальних показників?

Це складне запитання. Треба дивитися, чи зростає загальна смертність. Повідомлення з Італії вказують на те, що принаймні у деяких регіонах кількість людей, які помирають і не враховуються як хворі на Covid-19, також зростає. Цілком імовірно, що на додачу до кожного померлого від коронавірусної інфекції є ще одна людина, яка померла від коронавірусної хвороби, але не була врахована як така. Однак це залежить від країни, чи фіксуються дані про те, скільки загалом померло людей минулого тижня, аби порівняти це з показниками цього самого періоду впродовж останніх п’яти років. Якщо є зростання, це було би тривожним сигналом, що щось йде не так. Однак небагато держав передають такі дані у загальноєвропейську базу, завдяки якій можна було би легко порівняти такі цифри. Наскільки я знаю, доступу до таких даних на цей момент у Німеччині немає.

Наскільки імовірно, що ми в Німеччині чи і якійсь іншій країні побачимо різкий стрибок смертності, який буде неочікуваним, оскільки не всі смерті від коронавірусу нині реєструються як такі?

Я думаю, що ми у Німеччині побачимо більше смертей від коронавірусу. Колись у майбутньому ми будемо знати, чи було одночасно зростання загальної смертності, яке так само може бути пов'язане з коронавірусом, але як таке поки не реєструється. Так само може бути і по всьому світі. Адже не кожного тестують на коронавірус. Крім того, не всіх померлих перевіряють, чи були вони заражені. Але це давало би нам можливість інакше класифікувати людей, ніж це відбувається нині. Так, буде значна кількість людей, які помиратимуть від коронавірусу, яких ми нині як таких не ідентифікуємо і про які не повідомляємо.

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