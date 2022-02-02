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Енергоефективність в Європі та Україні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Енергоефективність".
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.
Побудувати приватний будинок у Німеччині можна класичним методом - з цегли і бетону, а можна звести панельно-каркасний дім за кілька днів. Спільне у цих споруд одне - проникнення в архітектуру найостанніших енергоефективних технологій. Дивіться, як це виглядає!