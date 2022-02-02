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Енергоефективність

Енергоефективність в Європі та Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Енергоефективність".

П'ять країн Заходу вкладуть 35 мільйонів фунтів у розвиток Донбасу

П'ять країн Заходу вкладуть 35 мільйонів фунтів у розвиток Донбасу 02.02.2022

США, Швеція, Швейцарія, Великобританія і Канада започаткували фонд "За сильну Україну". Перші проєкти мають посилити постраждалі від агресії РФ громади.
Німеччина надасть Україні кредит для підвищення енергоефективності

Німеччина надасть Україні кредит для підвищення енергоефективності 24.11.2021

Кабінет Міністрів схвалив залучення 25,5 мільйона євро кредиту та мільйона євро грантових коштів від Німеччини на заходи з підвищення енергоефективності шкіл та садків Житомира й Запоріжжя.

Електрокар, що підзаряджає сам себе в дорозі (19.10.2021) 19.10.2021

Австрійська компанія переобладнала Tesla, оснастивши електрокар генератором, який виробляє енергію з метанолу. Це дозволяє підзаряджати авто в дорозі. Мета - у перспективі зробити кліматично нейтральний автомобіль.

Фон дер Ляєн: ЄС вивчає, як забезпечити поставки газу в Україну

Фон дер Ляєн: ЄС вивчає, як забезпечити поставки газу в Україну 12.10.2021

ЄС вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу в Україну, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також вона наголосила, що Україна має залишатися транзитною країною.
Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео)

Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео) 06.04.2021

Для України та української ГТС відкриваються нові можливості у зв'язку з переходом ЄС на енергоносій водень. Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?
Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео) 11.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021)

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021) 08.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.

Уперше в Німеччині - у Ганновері побудували будинок зі сміття

Уперше в Німеччині - у Ганновері побудували будинок зі сміття 20.11.2020

Важко повірити, але новий елегантний котедж у Ганновері майже повністю збудований з відходів, що замінили будівельні матеріали. Що саме використали будівельники?
Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на три проєкти

Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на три проєкти 06.10.2020

Під час саміту ЄС-Україна підписано три угоди, за якими Брюссель виділить Києву 60 мільйонів євро. Крім того, ЄІБ надасть позику на 300 мільйонів євро на енергетичну модернізацію громадських будівель в Україні.
Як німці будують приватні будинки - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (31.01.2020)

Як німці будують приватні будинки - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (31.01.2020) 31.01.2020

Побудувати приватний будинок у Німеччині можна класичним методом - з цегли і бетону, а можна звести панельно-каркасний дім за кілька днів. Спільне у цих споруд одне - проникнення в архітектуру найостанніших енергоефективних технологій. Дивіться, як це виглядає!

Як німці допомагають ще більше причепурити Львів (фоторепортаж)

Як німці допомагають ще більше причепурити Львів (фоторепортаж) 02.12.2019

Німецьке товариство міжнародного співробітництва - GIZ - от уже 10 років співпрацює зі Львовом. Завдяки такій співпраці українське місто стало ще гарнішим. У добірці DW - деякі проєкти, які профінансувала Німеччина.
Як німці допомагають ще більше причепурити Львів

Як німці допомагають ще більше причепурити Львів 02.12.2019

Німецьке товариство міжнародного співробітництва - GIZ - от уже 10 років співпрацює зі Львовом. Завдяки такій співпраці українське місто стало ще гарнішим. У добірці DW - деякі проєкти, які профінансувала Німеччина.
Сонячні панелі проти вирубки лісу у Грузії. А в Україні? (відео)

Сонячні панелі проти вирубки лісу у Грузії. А в Україні? (відео) 06.09.2019

Грузинське село переходить на сонячні панелі для обігріву води, щоб відійти від традиційного опалення дровами. Це має зменшити вирубку лісів у Грузії.

Урок грузинської енергоефективності для сіл України (05.09.2019) 05.09.2019

Грузинське село переходить на сонячні панелі для обігріву води, щоб відійти від традиційного опалення дровами. Це має зменшити вирубку дерев у Грузії.

Урок грузинської енергоефективності для сіл України (04.09.2019) 04.09.2019

Грузинське село переходить на сонячні панелі для обігріву води, щоб відійти від традиційного опалення дровами. Це має зменшити вирубку дерев у регіоні.
Розумні будинки: нове життя естонських хрущовок

Розумні будинки: нове життя естонських хрущовок 02.08.2019

В Естонії в 1960-х роках збудували приблизно 6000 хрущовок. Мета нового проекту SmartEnCity - перетворити деякі з них на енергоефективні будинки. Репортаж DW з Тарту.
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