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"Енергоатом"

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" - НАЕК "Енергоатом" - є оператором усіх діючих атомних електростанцій України. Компанію було створено 1996 року. Штаб-квартиру НАЕК "Енергоатом" розташовано в Києві.

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - Енергоатом заперечує

Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - "Енергоатом" заперечує 10.03.2022

Республіка Білорусь заявляє, що під'єднала Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) до електрики за допомогою підстанції в білоруському Мозирі. Український "Енергоатом" заперечує.
Енергоатом: Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС

"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС" 04.03.2022

4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, перед тим кілька годин обстрілюючи територію найбільшої у Європі атомної електростанції. Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про поточну ситуацію.
В Україні запустили в роботу усі 15 енергоблоків АЕС

В Україні запустили в роботу усі 15 енергоблоків АЕС 30.01.2022

Національна компанія "Енергоатом" заявила, що одночасний запуск усіх енергоблоків відбувся уперше за історію атомної енергетики України.
Атомна енергетика: плюси й мінуси американської технології для України

Атомна енергетика: плюси й мінуси американської технології для України 24.11.2021

"Енергоатом" й компанія Westinghouse домовилися звести два нових енергоблоки на Хмельницькій АЕС. Атомники сперечаються, які саме реактори доречніше будувати. Екоактивісти вказують на ризики обраної урядом стратегії.

В Енергоатомі планують запуск 14 атомних енергоблоків до 2040 року

В "Енергоатомі" планують запуск 14 атомних енергоблоків до 2040 року 22.11.2021

Серед планів "Енергоатому" - будівництво двох нових атомних електростанцій, які, за попередніми даними, розміщуватимуться на Черкащині та на Заході країни.
Атомні мрії. Чи будуватиме Westinghouse енергоблоки для АЕС України

Атомні мрії. Чи будуватиме Westinghouse енергоблоки для АЕС України 03.09.2021

Компанії "Енергоатом" і Westinghouse підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Втім, деякі оглядачі скептичні щодо реалістичності цих планів.
Зеленський у Байдена: знакова зустріч без епохальних результатів

Зеленський у Байдена: знакова зустріч без епохальних результатів 02.09.2021

На зустрічі з Байденом Зеленський домігся декларацій підтримки суверенітету та безпекового сектора України, але не масштабних економічних проєктів та гарантій компенсації втрат від запуску "Північного потоку-2".

Газ, сонце, водень: як українські олігархи поділили енергетичний ринок (29.04.2021) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?
Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики

Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики 29.04.2021

Віцепрезидент національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Герман Галущенко став міністром енергетики України.

Уранові проблеми: Україна може втрати власний видобуток

Уранові проблеми: Україна може втрати власний видобуток 10.12.2020

В Україні страйкують працівники уранових шахт. Уже кілька днів поспіль шахти "Східного гірничо-збагачувального комбінату" простоюють через брак коштів для видобутку урану. Гірники попереджають про швидку "смерть" галузі.
Обладнання для українських АЕС: з Росії через Німеччину втридорога

Обладнання для українських АЕС: з Росії через Німеччину втридорога 30.11.2020

Через зареєстровані у Німеччині фірми на українські атомні станції постачаються російські комплектуючі, зокрема і підсанкційні. Через "європейських" посередників ціни зростають у кілька разів.
Кабмін дозволив Енергоатому продавати більше електроенергії за ринковою ціною

Кабмін дозволив "Енергоатому" продавати більше електроенергії за ринковою ціною 05.08.2020

Кабмін України вирішив, що "Енергоатом" зможе продавати за неринковими цінами лише 50 відсотків виробленої електроенергії, тоді як досі він мав продавати за собівартістю 80 відсотків електроенергії.
Пожежі в Чернобильській зоні знову нагадали про долю українських АЕС

Пожежі в Чернобильській зоні знову нагадали про долю українських АЕС 26.04.2020

Україна реалізує багаторічну програму виведення з експлуатації АЕС. Як це відбувається? І як впливають на дискусію щодо долі українських АЕС пожежі в зоні ЧАЕС?
Павло Клімкін обурений угодою між Енергоатомом та російським ТВЕЛом

Павло Клімкін обурений угодою між "Енергоатомом" та російським "ТВЕЛом" 21.12.2018

Україна має здобувати реальну енергетичну незалежність, а ухвалення рішень такого роду мають належати до компетенції Кабміну та РНБО, вважає глава МЗС України Павло Клімкін.
Уперше енергоблок української АЕС запрацював лише на американському паливі

Уперше енергоблок української АЕС запрацював лише на американському паливі 20.07.2018

"Енергоатом" уперше повністю завантажив блок Южно-Української АЕС паливом виробництва компанії Westinghouse. Досі практикувалося змішане використання російського та американського палива.
Україна збільшує постачання ядерного палива із Заходу

Україна збільшує постачання ядерного палива із Заходу 21.02.2018

Україна збільшила в 2017 році імпорт ядерного палива із Заходу, скоротивши імпорт водночас його імпорт з Росії.
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