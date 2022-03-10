Кабмін дозволив "Енергоатому" продавати більше електроенергії за ринковою ціною

Кабмін України вирішив, що "Енергоатом" зможе продавати за неринковими цінами лише 50 відсотків виробленої електроенергії, тоді як досі він мав продавати за собівартістю 80 відсотків електроенергії.