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Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" - НАЕК "Енергоатом" - є оператором усіх діючих атомних електростанцій України. Компанію було створено 1996 року. Штаб-квартиру НАЕК "Енергоатом" розташовано в Києві.
Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?