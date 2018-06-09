Еліна Світоліна пробилася до півфіналу Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше пробилася до півфіналу Вімблдонського турніру, який триває в Лондоні. У чвертьфінальному матчі на трав'яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету у вівторок, 9 липня, вона перемогла чеську тенісистку Кароліну Мухову в двох сетах: 7:5, 6:4.

Чеська тенісистка краще увійшла в матч, кілька разів у першому сеті взяла гейми на подачі українки й повела 5:2. Однак Світоліній вдалося переломити перебіг поєдинку та виграти п'ять геймів поспіль - 7:5 у першому сеті на користь українки.

У другому сеті опір Мухової, яка напередодні провела марафонський поєдинок проти однієї із фавориток турніру - своєї співвітчизниці Кароліни Плішкової - та перемогла у третьому сеті 13:11, спершу дещо ослаб. Україка змогла взяти кілька геймів на подачі Мухової та за рахунку 5:2 подавала на матч. Однак Муховій вдалося взяти подачу Світоліної, а згодом і втримати свою. Та все ж з другої спроби українка на своїй подачі дотиснула суперницю - 6:4.

Вихід у півфінал Вімблдону - поки найбільше досягнення Світоліної на турнірах серії Grand Slam. Раніше вона доходила до стадії чвертьфіналу, зокрема, й цього року на Відкритій першості Австралії.

У півфіналі 11 липня українка за участь у фінальному матчі позмагається з румункою Сімоною Галеп. В іншій півфінальній парі зіграє Серена Вільямс, суперниця якої визначиться у матчі британки Джоанни Конти та чешки Барбори Стрицової, який ще триває.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому чемпіонаті WTA. Однак цього сезону у грі найкращої української тенісистки спостерігався певний спад. Лунали навіть припущення, що такий спад може бути пов'язаний із стосунками Світоліної з відомим французьким тенісистом Гаелем Монфісом.