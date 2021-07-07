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Електротранспорт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Електротранспорт".

Електротранспорт є видом транспорту, який працює на електричному струмі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (відео)

Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (відео) 07.07.2021

Вона була 10 років перукаркою, а потім стала водійкою електробуса в Берліні. Чому 28-річна Фатіма Тібе змінила ножиці на кермо? І які особливості управління 18-метровим електробусом на вулицях німецької столиці?

Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео)

Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео) 10.03.2021

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій стратегії. Чи реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?

Громадський електротранспорт в Україні: міф чи реальність? (10.03.2021) 10.03.2021

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій транспортній стратегії. Наскільки реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?

Як Україна переходить на громадський електротранспорт

Як Україна переходить на громадський електротранспорт 22.12.2020

Українська влада обіцяє до 2030 року збільшити частку електричного громадського транспорту. Як відбувається реалізація цього задуму та що для цього потрібно - у матеріалі DW.

Електричні пороми у Копенгагені (24.06.2020) 24.06.2020

Столиця Данії проводить електрифікацію своїх знаменитих водних таксі. Місто інвестувало у це близько 1,5 млн доларів. Перший "екологічно чистий" пором на струмі вже розвозить туристів.

Як німецькі міста стають розумними

Як німецькі міста стають розумними 21.06.2019

Нові технології здатні поліпшити життя у місті. Від розумних паркувань до цілих житлових кварталів: у Німеччині активно експериментують з цифровою технікою.
Чи є електровелосипеди і гіроскутери корисними для довкілля (фотогалерея)

Чи є електровелосипеди і гіроскутери корисними для довкілля (фотогалерея) 05.06.2019

Eлектроскутери, гіроскутери чи електробайки - щоб насолодитися прогулянками на природі і особливо не напружуватися, є чимало варіантів. Але чи є корисними такі види транспорту для нас і довкілля?

Фактчек DW: Чи справді електробус, зроблений в Україні, через 5 років окупиться? (25.07.2018) 25.07.2018

Один єдиний екземпляр електробуса Made in Ukraine їздить у Львові. Він удвічі дорожчий за дизельний автобус, але в експлуатації щонайменше у 10 разів дешевший. Тож різниця вартості компенсується за 5 років, запевняє виробник. Чи справді це так?

Електробуси made in Ukraine: чому їх не купують в Україні? (відео)

Електробуси "made in Ukraine": чому їх не купують в Україні? (відео) 17.07.2018

Україна виробляє власні електробуси. Однак на вулицях міст ви їх не побачите. Один єдиний курсує лише у Львові. Натомість є замовлення від Колумбії, Єгипту та з Європи. Чому ж Україна їх не купує?

Українські електробуси: чому їх не використовують? (17.07.2018) 17.07.2018

Україна хоче поступово відмовитися від дизельного міського транспорту. Це передбачено Національною транспортною стратегією. Альтернативою могли б стати електробуси українського виробництва. Але міста їх не купують. Чому?

Електровелосипед майбутнього - made in Ukraine (16.11.2017) 16.11.2017

Випробувач проїхав на електробайку, створеному в Україні, 367 км на одному заряді батареї, не використовуючи педалей.

Чи справді Україна в лідерах за темпами розвитку електротранспорту? (07.04.2017) 07.04.2017

Україна увійшла в топ-п'ятірку країн за темпами розвитку електротранспорту. Це випливає з рейтингу ІnsideEVs. DW вирішила перевірити, чи справді українці пересідають на електромобілі?
Харківські електротранспортники проводять попереджувальний страйк

Харківські електротранспортники проводять попереджувальний страйк 20.12.2010

У Харкові у понеділок жоден трамвай та тролейбус не вийдуть на маршрути. Майже три тисячі робітників чотирьох депо «Міськелектротрансу» за підтримки громадських організацій проводять попереджувальний страйк.

Електротранспорт у Дніпропетровську опинився в глибокій кризі 02.06.2008

Зупинився електротранспорт 18.11.2003