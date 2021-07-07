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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Електротранспорт".
Електротранспорт є видом транспорту, який працює на електричному струмі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій транспортній стратегії. Наскільки реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?
Один єдиний екземпляр електробуса Made in Ukraine їздить у Львові. Він удвічі дорожчий за дизельний автобус, але в експлуатації щонайменше у 10 разів дешевший. Тож різниця вартості компенсується за 5 років, запевняє виробник. Чи справді це так?