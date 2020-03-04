Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (відео)

"Я Фатіма, мені 28 років, я родом з прекрасної столиці - з Берліна. Це просто моє місто. Мені тут дуже добре. Я тут виросла, тут народилася. І вже майже півтора роки керую автобусом. Моя мати теж часто була у роз’їздах і казала: вау, моя донька керуватиме такою гігантською машиною. Вона дуже, дуже пишалася. І так, звичайно, родина також сказала: "Вау, ти наважилася це зробити? Ти така крута і в тебе все вийде". Коли я вже деякий час поїздила, з’явилися ці нові електричні автобуси. Такі великі. І насправді вже були думки: вау, проїхатися б на ньому! І ти така вже бачиш себе у ньому. Як ти там сидиш і, так би мовити, пересуваєш цю штуковину вулицями Берліна".

Дивіться історію неймовірної кар'єри берлінської дівчини:



