 Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.07.2021

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Політика й суспільство

Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (відео)

Вона була 10 років перукаркою, а потім стала водійкою електробуса в Берліні. Чому 28-річна Фатіма Тібе змінила ножиці на кермо? І які особливості управління 18-метровим електробусом на вулицях німецької столиці?

Дивитись відео 01:38

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"Я Фатіма, мені 28 років, я родом з прекрасної столиці - з Берліна. Це просто моє місто. Мені тут дуже добре. Я тут виросла, тут народилася. І вже майже півтора роки керую автобусом. Моя мати теж часто була у роз’їздах і казала: вау, моя донька керуватиме такою гігантською машиною. Вона дуже, дуже пишалася. І так, звичайно, родина також сказала: "Вау, ти наважилася це зробити? Ти така крута і в тебе все вийде". Коли я вже деякий час поїздила, з’явилися ці нові електричні автобуси. Такі великі. І насправді вже були думки: вау, проїхатися б на ньому! І ти така вже бачиш себе у ньому. Як ти там сидиш і, так би мовити, пересуваєш цю штуковину вулицями Берліна". 

Дивіться історію неймовірної кар'єри берлінської дівчини:


 

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