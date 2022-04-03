Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Електромобіль - автомобіль, що приводиться в рух електродвигуном.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електромобілі".
Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з їхніми відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей теж можлива.
Від надувного електровелосипеда до ощадливого електрокара, надрукованого на 3D-принтері - автовиробники та науковці в усьому світі вже зараз творять майбутнє. Дивіться, які транспортні тренди з'являться на дорогах.
Науковці Східноукраїнського університету у Сєвєродонецьку сконструювали електромобіль. У виші планують знайти інвесторів та налагодити його серійне виробництво на Луганщині. Розробники впевнені: бюджетне авто матиме попит.