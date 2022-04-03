Електромобілі

Переробка батарей: як дати друге життя акумуляторам електрокарів (25.06.2021)

Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з їхніми відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей теж можлива.