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Електромобілі

Електромобіль - автомобіль, що приводиться в рух електродвигуном.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електромобілі".

Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання

Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання 03.04.2022

У першому кварталі 2022 року показники постачання американського автовиробника перевищили 310 тисяч електромобілів.

Електрокар для підлітків чи скутер із дахом? (16.02.2022) 16.02.2022

За кермо без прав - у Німеччині це можливо, але лише на особливому авто і не на автобанах. Електромобіль нагадує скутер із дахом. Дивіться самі!

Електрокар, що підзаряджає сам себе в дорозі (19.10.2021) 19.10.2021

Австрійська компанія переобладнала Tesla, оснастивши електрокар генератором, який виробляє енергію з метанолу. Це дозволяє підзаряджати авто в дорозі. Мета - у перспективі зробити кліматично нейтральний автомобіль.

BMW зі сміття та інші топ-3 тренди автосалону ІАА (09.09.2021) 09.09.2021

Тепер Франкфуртський міжнародний автосалон переїхав до столиці Баварії - Мюнхена і зветься ІАА Mobility 2021. І ось які три тренди привернули на ньому нашу увагу. 👀

У Мюнхені відкрився Міжнародний автосалон

У Мюнхені відкрився Міжнародний автосалон 07.09.2021

Цього року головною тематикою Міжнародного автосалону в Мюнхені стала електромобільність. Попри це відкриття заходу супроводжувалося протестами екоактивістів.

Студенти зібрали електромобіль зі сміття (05.08.2021) 05.08.2021

Електромобіль зі сміття? Студенти в Нідерландах довели автоконцернам, що це можливо! Дивіться самі!

Кожен шостий електромобіль у світі вироблено у Німеччині

Кожен шостий електромобіль у світі вироблено у Німеччині 01.08.2021

Частка німецьких компаній у сегменті електромобілів у світі в другому кварталі 2021 року сягнула 17 відсотків. Найбільший попит на електромобілів - в Китаї, кажуть у компанії PwC.

У Німеччині презентували електромобіль на сонячних батареях (29.07.2021) 29.07.2021

Мюнхенський стартап створив автомобіль, який працює на енергії сонця. Розробники обіцяють, що отриманої за день енергії сонця вистачить на 30 км пробігу, а заряду акумулятора – на 305 км.

Чистий прибуток Tesla за квартал вперше перевищив мільярд доларів

Чистий прибуток Tesla за квартал вперше перевищив мільярд доларів 27.07.2021

Чистий прибуток Tesla з квітня до червня 2021 року становив понад мільярд доларів. За цей же період компанія Ілона Маска виробила рекордну кількість електромобілів.
Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео)

Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео) 26.06.2021

Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей можлива.

Переробка батарей: як дати друге життя акумуляторам електрокарів (25.06.2021) 25.06.2021

Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з їхніми відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей теж можлива.

Електромобільність: змінні батареї замість підзарядки для електрокарів (15.06.2021) 15.06.2021

Чи можна замінити батарею для електромобіля за три хвилини? Стартап з Австралії стверджує, що знайшов рішення і нині концентрується на електровантажівках.

Підзарядка електроавто від дороги: у ФРН випробовують нову технологію (14.06.2021) 14.06.2021

Жодних пошуків зарядних станцій чи запасних батарей не потрібно з новою технологією для електромобілів, яку саме випробовують у Німеччині. Електрокари у майбутньому зможуть підзаряджатися під час їзди.

Мобільні тренди майбутнього: ощадливі електрокари, мікротранспорт та безпілотні авто (08.06.2021) 08.06.2021

Від надувного електровелосипеда до ощадливого електрокара, надрукованого на 3D-принтері - автовиробники та науковці в усьому світі вже зараз творять майбутнє. Дивіться, які транспортні тренди з'являться на дорогах.

Електромобіль "Made in Donbas": як студенти український автопром розвивають (02.06.2021) 02.06.2021

Науковці Східноукраїнського університету у Сєвєродонецьку сконструювали електромобіль. У виші планують знайти інвесторів та налагодити його серійне виробництво на Луганщині. Розробники впевнені: бюджетне авто матиме попит.
ДТП за участю Tesla: чи є майбутнє у безпілотних авто?

ДТП за участю Tesla: чи є майбутнє у безпілотних авто? 30.04.2021

Смертельна аварія за участю електромобіля Tesla змусила багатьох звернути увагу на проблему самокерованих автомобілів. Чи з'являться безпілотники на дорогах - і коли?
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