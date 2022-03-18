Електроенергетика

Що дасть Україні членство в "енергетичному ЄС" на тлі війни з Росією

Україна хоче вступити до ЄС за прискореною процедурою. Але поки їй вдалося лише членство в "енергетичному ЄС". Під час війни РФ в Україні синхронізація енергосистем з Європою особливо важлива для Києва.