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Електроенергетика
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Електроенергетика".
У разі зупинки поставок пального з Білорусі і Росії Україні доведеться скрутно. Але чи зможе Мінськ дозволити собі піти на такий крок. І що могла б зробити Україна вже зараз для зменшення паливно-енергетичної залежності.
Нині багато компаній використовують літій-іонні батареї для зберігання електроенергії, виробленої з сонячної енергії. Але багато розробників працюють над принципово новими технологіями, які можуть полегшити способи використання відновлюваної енергії.