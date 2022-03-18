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Електроенергетика

Електроенергетика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Електроенергетика".

Що дасть Україні членство в енергетичному ЄС на тлі війни з Росією

Що дасть Україні членство в "енергетичному ЄС" на тлі війни з Росією 18.03.2022

Україна хоче вступити до ЄС за прискореною процедурою. Але поки їй вдалося лише членство в "енергетичному ЄС". Під час війни РФ в Україні синхронізація енергосистем з Європою особливо важлива для Києва.
МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС

МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС 09.03.2022

Збій електроенергії на ЧАЕС не становить критичної загрози для безпеки, вважають у МАГАТЕ. У Києві заявили, що існує загроза витоку радіоактивних речовин.
Погрози Лукашенка: чи обійдеться Україна без пального з Білорусі та РФ

Погрози Лукашенка: чи обійдеться Україна без пального з Білорусі та РФ 10.02.2022

У разі зупинки поставок пального з Білорусі і Росії Україні доведеться скрутно. Але чи зможе Мінськ дозволити собі піти на такий крок. І що могла б зробити Україна вже зараз для зменшення паливно-енергетичної залежності.
Енергетичний безвіз: як Україна складатиме випускний іспит

Енергетичний безвіз: як Україна складатиме "випускний іспит" 07.02.2022

Україна виходить на фінальний етап синхронізації з енергосистемою Європи. Аби отримати енергетичний безвіз, Україні треба скласти "випускний іспит" - двічі пройти ізольований від Росії режим.
Енергетичний безвіз: Галущенко заявив, що Україна на фінальному етапі

Енергетичний безвіз: Галущенко заявив, що Україна на фінальному етапі 20.01.2022

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що країна рухається до енергетичного безвізу з Європою у 2023 році. Він запевняє, що Україні вистачить вугілля для проходження фінального етапу.

Нові технології для зберігання сонячної енергії (20.01.2022) 20.01.2022

Нині багато компаній використовують літій-іонні батареї для зберігання електроенергії, виробленої з сонячної енергії. Але багато розробників працюють над принципово новими технологіями, які можуть полегшити способи використання відновлюваної енергії.
Ліван повністю залишився без електрики

Ліван повністю залишився без електрики 09.01.2022

Держкомпанія EDL припинила подачу енергії після спроб протестувальників потрапити на одну із розподільних станцій. Жителі Лівану незадоволені перебоями в електропостачанні, пов'язані з нестачею палива.
Чи вдасться стримати комунальні тарифи наступного року

Чи вдасться стримати комунальні тарифи наступного року 13.12.2021

У міністерстві економіки України прогнозують подорожчання газу, електрики та опалення, але уряд обіцяє протидіяти цим процесам. Експерти не поділяють цього оптимізму і радять переглянути систему субсидування.
Білорусь не буде постачати електроенергію в Україну

Білорусь не буде постачати електроенергію в Україну 17.11.2021

Фактично поставки білоруської електроенергії в Україну відбувалися трохи більше 10 днів. До цього в Україні вони були під забороною.
Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021) 04.11.2021

Якою може бути відповідь на дорогий газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Від фермерів до виробників струму (02.11.2021)

Від фермерів до виробників струму (02.11.2021) 02.11.2021

98 відсотків виробленої в Уругвай енергії - зелена. Навіть власники ранчо встановлюють вітряні турбіни. Як це вдається?

Єврокомісія про високі ціни на газ: чи винна Росія і чи допоможе Україна?

Єврокомісія про високі ціни на газ: чи винна Росія і чи допоможе Україна? 13.10.2021

Єврокомісія представила набір заходів у відповідь на підвищення цін на газ і електроенергію. DW пояснює, у чому вони полягають, а також яку роль грають Росія, Україна та країни Азії у кризі та її вирішенні.
Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео)

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Новий опалювальний сезон: скільки коштуватиме газ і струм для українців (08.10.2021) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Паливо майбутнього - зелений водень: Німеччина інвестує мільярди

Паливо майбутнього - "зелений" водень: Німеччина інвестує мільярди 23.09.2021

Зробити економіку кліматично нейтральною буде величезним досягненням. Однак, на думку експертів, без великих обсягів екологічно чистого водню цього не досягти. Де ж тоді взяти достатню кількість цього водню?

Вуличні ліхтарі на енергії вітру - винахід з Німеччини (31.08.2021) 31.08.2021

Студент дизайну з Берліна розробив кліматично нейтральний вуличний ліхтар, який працює на енергії вітру і вмикається лише за потреби. Дивіться, як він функціонує!
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