 Екс-президент Бразилії да Сілва засуджений до нового тюремного строку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

Екс-президент Бразилії да Сілва засуджений до нового тюремного строку

Колишій президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, вже ув'язнений за корупцію, засуджений у новому судовому процесі до 12 років і 11 місяців в'язниці.

Екс-президент Бразилії Лула да Сілва

Екс-президент Бразилії Лула да Сілва

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва визнаний винним у хабарництві і відмиванні грошей та засуджений до 12 років і 11 місяців позбавлення волі. Цей вирок, винесений у середу, 6 лютого, судом першої інстанції в місті Куритиба, ще може бути оскаржений, зазначає агенція dpa.

Суд визнав доведеним, що Лула да Сілва допоміг одній з будівельних фірм отримати замовлення у контрольованого державою нафтового концерну Petrobras в обмін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атибая в штаті Сан-Паулу.

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Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не має права брати участь у президентських виборах, постановив Вищий виборчий суд. Утім, ув'язнений через корупцію екс-президент країни ще може оскаржити ухвалу. (01.09.2018)

Натовп прихильників колишнього президента Бразилії не давав йому виїхати з будівлі профспілки, де він переховувався. Але засуджений до 12 років Лула да Сілва здався владі. (08.04.2018)

Лула да Сілва неодноразово заявляв, що власником маєтку є не він, а його знайомий підприємець. Однак суддя обґрунтувала обвинувальний вирок тим, що політик і його сім'я деякий час користувалися нерухомістю так, "ніби вона була їхньою власністю".

У 2017 році Лула да Сілва вже був засуджений за корупцію і відмивання грошей до тюремного ув'язнення на строк 9 років і 6 місяців, згодом збільшений до 12 років і 1 місяця. На даний час 73-річний бразильський політик відбуває покарання.

Суддя Сержіу Мору, який виніс да Сілві вирок у 2017 році, сьогодні обіймає посаду міністра юстиції і громадської безпеки в кабінеті президента Жаіра Болсонару.

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