Екс-президент Бразилії да Сілва засуджений до нового тюремного строку

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва визнаний винним у хабарництві і відмиванні грошей та засуджений до 12 років і 11 місяців позбавлення волі. Цей вирок, винесений у середу, 6 лютого, судом першої інстанції в місті Куритиба, ще може бути оскаржений, зазначає агенція dpa.

Суд визнав доведеним, що Лула да Сілва допоміг одній з будівельних фірм отримати замовлення у контрольованого державою нафтового концерну Petrobras в обмін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атибая в штаті Сан-Паулу.

Лула да Сілва неодноразово заявляв, що власником маєтку є не він, а його знайомий підприємець. Однак суддя обґрунтувала обвинувальний вирок тим, що політик і його сім'я деякий час користувалися нерухомістю так, "ніби вона була їхньою власністю".

У 2017 році Лула да Сілва вже був засуджений за корупцію і відмивання грошей до тюремного ув'язнення на строк 9 років і 6 місяців, згодом збільшений до 12 років і 1 місяця. На даний час 73-річний бразильський політик відбуває покарання.

Суддя Сержіу Мору, який виніс да Сілві вирок у 2017 році, сьогодні обіймає посаду міністра юстиції і громадської безпеки в кабінеті президента Жаіра Болсонару.