Екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі увійде до ради директорів Boeing

Американська компанія Boeing у вівторок, 26 лютого, повідомила про номінацію до своєї ради директорів Ніккі Хейлі, яка раніше була постійною представницею Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй. У прес-релізі компанії йдеться, що кандидатуру Хейлі буде винесено на голосування на річних загальних зборах акціонерів компанії 29 квітня.

Як повідомляє Reuters, очікується, що зарплата Хейлі на новій посаді має скласти близько 300 тисяч доларів США, що значно більше, ніж вона отримувала під час роботи на держслужбі.

Нагадаємо, що Хейлі в 2011 році стала першою жінкою на посаді губернатора Південної Кароліни, а до цього її тричі поспіль обирали до палати представників штату. У 2017-2018 роках вона була постійною представницею США при ООН.

За освітою Хейлі - бухгалтерка. До того, як піти в політику, пона працювала за спеціальністю, зокрема фінансовою директоркою у сімейній компанії.