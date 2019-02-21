 Екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі увійде до ради директорів Boeing | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі увійде до ради директорів Boeing

Американська компанія Boeing планує включити до складу ради директорів екс-представницю США при ООН Ніккі Хейлі.

Ніккі Хейлі

Ніккі Хейлі працюватиме директоркою Boeing

DW.COM

Заяву про відставку постійної представниці США при ООН Ніккі Хейлі прийняв американський президент Дональд Трамп. Адміністрацію Трампа вона залишить до кінця року. (09.10.2018)

Виробники літаків Boeing та Embraer домовилися про створення спільного підприємства вартістю понад п'ять мільярдів доларів. Угоду про стратегічне партнерство ще має затвердити уряд Бразилії. (17.12.2018)

Американська компанія Boeing у вівторок, 26 лютого, повідомила про номінацію до своєї ради директорів Ніккі Хейлі, яка раніше була постійною представницею Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй. У прес-релізі компанії йдеться, що кандидатуру Хейлі буде винесено на голосування на річних загальних зборах акціонерів компанії 29 квітня.

Як повідомляє Reuters, очікується, що зарплата Хейлі на новій посаді має скласти близько 300 тисяч доларів США, що значно більше, ніж вона отримувала під час роботи на держслужбі. 

Нагадаємо, що Хейлі в 2011 році стала першою жінкою на посаді губернатора Південної Кароліни, а до цього її тричі поспіль обирали до палати представників штату. У 2017-2018 роках вона була постійною представницею США при ООН.

За освітою Хейлі - бухгалтерка. До того, як піти в політику, пона працювала за спеціальністю, зокрема фінансовою директоркою у сімейній компанії.

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