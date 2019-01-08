 Екс-міністра оборони України Гриценка висунули кандидатом у президенти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

Екс-міністра оборони України Гриценка висунули кандидатом у президенти

Анатолій Гриценко пообіцяв, що зможе "підняти країну і армію", а також повернути Україні Донбас та окупований Росією Крим.

Анатолій Гриценко (архівне фото)

Анатолій Гриценко (архівне фото)

Партія "Громадянська позиція" висунула свого лідера Анатолія Гриценка кандидатом на посаду президента України. За це рішення на з'їзді партії в п'ятницю, 11 січня, проголосували всі 265 делегатів, повідомляється на сайті партії.

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Українська соціологія - не на користь Порошенка? Про те, чому Юлія Тимошенко лідирує у президентських рейтингах, що це означає для Порошенка і хто стане третім у їхній боротьбі - думка журналіста Сергія Руденка. (27.04.2018)

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"Я знаю, як підняти країну і армію. Я не підпишу жодного популістського закону і міжнародної угоди, яка суперечить інтересам країни. Досить одного президентського терміну, щоб закласти фундамент", - заявив Анатолій Гриценко після ухвали партії.

Гриценко згодом на форумі демократичних сил також пообіцяв повернути окуповані Донбас та Крим "на гідних умовах з боку України", цитує агенція "Інтерфакс-Україна". 

Нагадаємо, що Центральна виборча України (ЦВК) оголосила 31 грудня 2018 року датою початку виборчого процесу чергових виборів президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Серед кандидатів, яких висунули політичні сили або ж які самі заявили про балотування, - мер Львова Андрій Садовий, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, комік Володимир Зеленський та інші.

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Президентські вибори в Україні: що постять про себе кандидати? (27.06.2018)

 

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Президентські вибори в Україні: що постять про себе кандидати? (27.06.2018)  

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