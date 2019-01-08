Екс-міністра оборони України Гриценка висунули кандидатом у президенти

Партія "Громадянська позиція" висунула свого лідера Анатолія Гриценка кандидатом на посаду президента України. За це рішення на з'їзді партії в п'ятницю, 11 січня, проголосували всі 265 делегатів, повідомляється на сайті партії.

"Я знаю, як підняти країну і армію. Я не підпишу жодного популістського закону і міжнародної угоди, яка суперечить інтересам країни. Досить одного президентського терміну, щоб закласти фундамент", - заявив Анатолій Гриценко після ухвали партії.

Гриценко згодом на форумі демократичних сил також пообіцяв повернути окуповані Донбас та Крим "на гідних умовах з боку України", цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Центральна виборча України (ЦВК) оголосила 31 грудня 2018 року датою початку виборчого процесу чергових виборів президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Серед кандидатів, яких висунули політичні сили або ж які самі заявили про балотування, - мер Львова Андрій Садовий, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, комік Володимир Зеленський та інші.