Екс-адвокат Трампа Коен визнав, що брехав Конгресу США

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен у четвер, 29 листопада, визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу США у справі про ймовірне втручання Росії у президентські вибори 2016 року у США.

Коен зізнався перед федеральним судом у Нью-Йорку, що надав Конгресу неправдиві письмові свідчення про проект будівництва Trump Tower у Москві. Коен пояснив свої дії лояльністю до Трампа, передає інформагенція Reuters.

Оголошення вердикту очікується 12 грудня. Завдяки своїм зізнанням підсудний може сподіватися на зменшення терміну покарання.

У серпні екс-адвокат Трампа уже визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення. Ідеться, зокрема, про порушення законів щодо фінансування політичних кампаній та ухиляння від сплати податків.

Окрім того, Коен визнав перед судом, що заплатив двом жінкам, які заявляють про сексуальні зв'язки з Трампом, 130 і 150 тисяч доларів за мовчання. Американські медіа припускають, що йдеться про порнозірку Стормі Деніелс та екс-модель журналу Playboy Карен МакДугал.

У квітні Федеральне бюро розслідувань під час обшуків у офісі Коена вилучило документи і записи його розмов із Трампом щодо сплати грошей МакДугал. Аудіозаписи здійснював сам Коен, який був адвокатом теперішнього президента США під час цих розмов.

У Білому домі після зізнань Коена заявляли про відсутність провини Дональда Трампа.