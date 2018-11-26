 Екс-адвокат Трампа Коен визнав, що брехав Конгресу США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

Екс-адвокат Трампа Коен визнав, що брехав Конгресу США

Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен зізнався, що надав неправдиві свідчення Конгресу у зв'язку з розслідуванням щодо ролі Росії у президентських виборах 2016 року.

Майкл Коен

У серпні екс-адвокат Трампа Майкл Коен уже визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен у четвер, 29 листопада, визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу США у справі про ймовірне втручання Росії у президентські вибори 2016 року у США.

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Американський президент Дональд Трамп відкинув звинувачення в тому, що знав про зустріч свого передвиборчого штабу з росіянами, які надали інформацію для допомоги в кампанії у 2016 році. (28.07.2018)

Майкл Коен визнав, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом він визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення. (22.08.2018)

Коен зізнався перед федеральним судом у Нью-Йорку, що надав Конгресу неправдиві письмові свідчення про проект будівництва Trump Tower у Москві. Коен пояснив свої дії лояльністю до Трампа, передає інформагенція Reuters.

Оголошення вердикту очікується 12 грудня. Завдяки своїм зізнанням підсудний може сподіватися на зменшення терміну покарання.

У серпні екс-адвокат Трампа уже визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення. Ідеться, зокрема, про порушення законів щодо фінансування політичних кампаній та ухиляння від сплати податків.

Окрім того, Коен визнав перед судом, що заплатив двом жінкам, які заявляють про сексуальні зв'язки з Трампом, 130 і 150 тисяч доларів за мовчання. Американські медіа припускають, що йдеться про порнозірку Стормі Деніелс та екс-модель журналу Playboy Карен МакДугал.

У квітні Федеральне бюро розслідувань під час обшуків у офісі Коена вилучило документи і записи його розмов із Трампом щодо сплати грошей МакДугал. Аудіозаписи здійснював сам Коен, який був адвокатом теперішнього президента США під час цих розмов.

У Білому домі після зізнань Коена заявляли про відсутність провини Дональда Трампа. 

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Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)

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Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)  

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Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Трамп заперечив обізнаність про зустріч з росіянами перед виборами-2016 28.07.2018

Американський президент Дональд Трамп відкинув звинувачення в тому, що знав про зустріч свого передвиборчого штабу з росіянами, які надали інформацію для допомоги в кампанії у 2016 році.

Ex-Trump-Anwalt Michael Cohen

Екс-адвокат: Трамп знав про зустрічі з росіянами - ЗМІ 27.07.2018

За даними ЗМІ, екс-адвокат Трампа Майкл Коен готовий свідчити щодо його обізнаності в тому, що представники тодішнього кандидата в президенти США зустрічалися з росіянами.

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