Екс-адвокат Трампа Коен визнав себе винним

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав себе винним у порушеннях законодавства щодо фінансування політичних кампаній, а також в ухилянні від сплати податків. Загалом Коен визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення, серед яких більшість стосуються ухиляння від сплати податків.

Окрім того, Коен визнав перед судом, що заплатив двом жінкам, які заявляють про сексуальні зв'язки з Трампом, за їхнє мовчання про це у розмірі 130 і 150 тисяч доларів. Як припускають ЗМІ, очевидно, йдеться про порнозірку Стормі Деніелс та колишню модель журналу Playboy Карен МакДугал. За словами Коена, ця сплата була здійснена "з основною метою вплинути на вибори" на прохання "кандидата". Водночас Коен не назвав імені кандидата.

Раніше Трамп заперечував, що мав стосунки з Деніелс та МакДугал, однак його адвокат Руді Джуліані заявив, що сплату було здійснено, однак ця сплата нібито ніяк не стосується передвиборчої кампанії. Як повідомлялося, Федеральним бюро розслідувань у квітні під час обшуків у офісі Коена було вилучено записи його розмов з Трампом щодо сплати грошей МакДугал. Аудіозаписи здійснював сам Коен, який був адвокатом Трампа під час цих розмов.

За словами судді, Коену загрожує до 65 років ув'язнення, однак завдяки своїм зізнанням він може сподіватися на менше покарання - до п'яти років і трьох місяців. Як повідомлялося раніше, екс-адвокат Трампа пішов на співпрацю зі слідством. Вирок у його справі оголосять 12 грудня.

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