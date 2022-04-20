Екстрадиція - видача затриманої особи однією державою іншій.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "екстрадиція". Екстрадиція є формою міжнародної співпраці держав у боротьбі зі злочинністю. Одна держава за запитом іншої держави затримує і передає їй особу, яка підозрюється або обвинувачується в скоєнні злочину, або засудженого злочинця. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.