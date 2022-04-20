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Екстрадиція

Екстрадиція - видача затриманої особи однією державою іншій.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "екстрадиція". Екстрадиція є формою міжнародної співпраці держав у боротьбі зі злочинністю. Одна держава за запитом іншої держави затримує і передає їй особу, яка підозрюється або обвинувачується в скоєнні злочину, або засудженого злочинця. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Репортери без кордонів вимагають звільнити Ассанжа

"Репортери без кордонів" вимагають звільнити Ассанжа 20.04.2022

Засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу може загрожувати до 175 років позбавлення волі, якщо суд визнає його винним у шпигунстві.
Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США

Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США 26.03.2022

Український мільярдер Дмитро Фірташ зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до Сполучених Штатів, де на нього очікує кримінальне провадження за підозрою у корупції.
Лондон: суд дозволив Ассанжу оскаржити рішення про його екстрадицію до США

Лондон: суд дозволив Ассанжу оскаржити рішення про його екстрадицію до США 24.01.2022

У США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа звинувачують у незаконному отриманні та публікації секретних даних, а також у змові з метою комп'ютерного злому. Йому загрожує до 175 років ув'язнення.
Українського режисера затримали в Італії на запит РФ про екстрадицію

Українського режисера затримали в Італії на запит РФ про екстрадицію 04.01.2022

Українського театрального режисера Євгена Лавренчука затримали під час транзитного рейсу в Неаполі на запит РФ про його екстрадицію. За повідомленнями росЗМІ, його підозрюють у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.
Британський суд дозволив екстрадувати Джуліана Ассанжа до США

Британський суд дозволив екстрадувати Джуліана Ассанжа до США 10.12.2021

Засновника Wikileaks можуть екстрадувати із Великобританії до США. Там йому загрожує до 175 років ув'язнення.
Пучдемон тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії

Пучдемон тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії 27.09.2021

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон повернеться до Бельгії після тимчасового арешту в Італії. Проте невдовзі має вирушити знову до Сардинії на засідання суду.
Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона

Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона 24.09.2021

Італійський суд відпустив до подальшого з'ясування обставин затриманого напередодні колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Політик має право залишити Італію.

В Італії затримали колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона

В Італії затримали колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона 24.09.2021

Колишнього главу адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона затримали на Сардинії, куди він прибув на фольклорне свято. Раніше його позбавили депутатської недоторканності.
Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона

Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона 30.07.2021

Суд ЄС в Люксембурзі вважає "гіпотетичними" арешт колишнього глави адміністрації Каталонії Пучдемона і його соратників Коміна і Понсаті, а також видачу їх Іспанії, якої домагається Мадрид.
Росія видала Німеччині громадянина Азербайджану

Росія видала Німеччині громадянина Азербайджану 11.07.2021

Громадянин Азербайджану Азізов перебував у міжнародному розшуку за запитом поліції Саарбрюкена. У Німеччині його звинувачують у підриві гранати під час міжетнічних сутичок.
Засновника антивірусу McAfee знайшли мертвим в іспанській в'язниці

Засновника антивірусу McAfee знайшли мертвим в іспанській в'язниці 24.06.2021

Джон Макафі, ймовірно, вчинив самогубство. Тіло виявили невдовзі після того, як іспанський суд схвалив його екстрадицію до США. Макафі звинувачували в несплаті податків та махінаціях з криптовалютами.
Офіс генпрокурора розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця

Офіс генпрокурора розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця 06.05.2021

Офіс генпрокурора вже звертався до правоохоронних органів Іспанії щодо екстрадиції підозрюваного в убивстві під час Євромайдану 2013-2014 років. Для екстрадиції є всі підстави, кажуть слідчі.
У ФРН викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті

У ФРН викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті 03.05.2021

Німецькі правоохоронці провели серію обшуків і затримань, пов'язаних з платформою дитячої порнографії Boystown.
Апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт Віктора Януковича

Апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт Віктора Януковича 25.03.2021

Після цього рішення суду у Офісі генпрокурора України заговорили про право розпочати процедуру екстрадиції експрезидента Віктора Януковича.
Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності

Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності 09.03.2021

Європарламент зняв недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона і двох його соратників. Тепер їм загрожує екстрадиція до Іспанії, звідки вони втекли, аби уникнути переслідувань після референдуму в Каталонії.
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж - герой чи злочинець?

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж - герой чи злочинець? 04.01.2021

Суд у Лондоні відмовив в екстрадиції Джуліана Ассанжа до США, де йому загрожує до 175 років в'язниці. Найбільш резонансні вчинки засновника платформи WikiLeaks - в огляді DW.

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