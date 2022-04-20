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Екстрадиція - видача затриманої особи однією державою іншій.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "екстрадиція". Екстрадиція є формою міжнародної співпраці держав у боротьбі зі злочинністю. Одна держава за запитом іншої держави затримує і передає їй особу, яка підозрюється або обвинувачується в скоєнні злочину, або засудженого злочинця. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Європарламент зняв недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона і двох його соратників. Тепер їм загрожує екстрадиція до Іспанії, звідки вони втекли, аби уникнути переслідувань після референдуму в Каталонії.