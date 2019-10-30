Ексрадника Трампа Стоуна визнано винним в наданні неправдивих свідчень

Колишнього радника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна в п'ятницю, 15 листопада, визнано винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу в рамках розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Журі присяжних визнало Стоуна винним за всіма сімома висунутими йому пунктами обвинувачення, які стосуються неправдивих свідчень Конгресу, залякування свідка та перешкоджання розслідуванню, повідомляє агентство новин AP.

Під час судового розгляду прокуратура надала докази того, що Стоун намагався отримати інформацію від засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа щодо зламаних електронних листів екскандидатки в президенти США Гіларі Клінтон.

Сам Стоун заперечував обвинувачення на свою адресу. Вирок йому буде оголошено 6 лютого наступного року, поки Стоун залишається на волі.

Дональд Трамп після визнання Стоуна винним звинуватив судову систему США в подвійних стандартах. "Таким чином, тепер вони визнають Роджера Стоуна винним у брехні і хочуть посадити його на багато років", - написав він у Twitter.

При цьому президент США перерахував імена тих, хто, на його думку, також брехав при наданні свідчень. Серед них він згадав Гіларі Клінтон, ексдиректора ФБР Джеймса Комі, ексдиректора ЦРУ Джона Бреннана, колишнього директора Національної розвідки США Джеймса Клеппера та колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера.