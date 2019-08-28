Експрезидент Бразилії Лула да Сілва вийшов з в'язниці

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва у п'ятницю, 8 листопада, був звільнений з в'язниці, де він відбував покарання за хабарництво і відмивання грошей. Це сталося після того, як напередодні, 7 листопада, федеральний верховний суд Бразилії постановив, що да Сілва має право перебувати на волі, допоки не відбудеться розгляд апеляцій захисту експрезидента.

На виході з будівлі поліцейського управління в місті Курітіба, де да Сілва провів 19 місяців за ґратами, його зустрічали сотні соратників та прихильників. "Ви не уявляєте, наскільки важливим є те, що я зараз з вами. Вони заарештували не людину. Вони хотіли ув'язнити ідею, але ідея не зникає", - з такими словами політик звернувся до натовпу, цитує агенція AP.

Нагадаємо, що Луїс Інасіу Лула да Сілва, співзасновник лівої Робітничої партії Бразилії, обіймав пост президента країни з 2003 по 2011 роки. У 2017 році він був засуджений до дев'яти з половиною років позбавлення волі за корупцію і відмивання грошей. Пізніше термін був збільшений до 12 років і 1 місяця, однак у квітні 2019 року рішенням федерального верховного суду знижений до восьми років і десяти місяців. Політик всі звинувачення заперечує.

Як прогнозує AP, звільнення да Сілви, вірогідно, посилить позиції опозиції в Бразилії, яка була значно ослаблена його ув'язненням, корупційними скандалами, відстороненням внаслідок імпічменту наступниці да Сілви, експрезидентки Ділми Руссефф, а також поразкою лівих на президентських виборах 2018 року, коли переміг ультраправий політик Жаір Болсонару. Тоді да Сілва, який вважався фаворитом перегонів, не зміг взяти участь у виборах через його засудження.