 Експрезидент Бразилії Лула да Сілва вийшов з в′язниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

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Новини

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва вийшов з в'язниці

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 19 місяців провів за ґратами і 8 листопада вийшов на волю - суд постановив, що поки не будуть розглянуті всі апеляції його захисту, політик може перебувати на волі.

Луїс Інасіу Лула да Сілва в оточенні соратників і прихильників після свого звільнення

Луїс Інасіу Лула да Сілва в оточенні соратників і прихильників після свого звільнення

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва у п'ятницю, 8 листопада, був звільнений з в'язниці, де він відбував покарання за хабарництво і відмивання грошей. Це сталося після того, як напередодні, 7 листопада, федеральний верховний суд Бразилії постановив, що да Сілва має право перебувати на волі, допоки не відбудеться розгляд апеляцій захисту експрезидента.

DW.COM

Колишій президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, вже ув'язнений за корупцію, засуджений у новому судовому процесі до 12 років і 11 місяців в'язниці. (07.02.2019)

Ув'язнений екс-президент Бразилії Лула да Сілва остаточно зняв свою кандидатуру з президентських перегонів у Бразилії. За крісло президента від Робітничої партії тепер змагатиметься Фернандо Хаддад. (12.09.2018)

На виході з будівлі поліцейського управління в місті Курітіба, де да Сілва провів 19 місяців за ґратами, його зустрічали сотні соратників та прихильників. "Ви не уявляєте, наскільки важливим є те, що я зараз з вами. Вони заарештували не людину. Вони хотіли ув'язнити ідею, але ідея не зникає", - з такими словами політик звернувся до натовпу, цитує агенція AP.

Нагадаємо, що Луїс Інасіу Лула да Сілва, співзасновник лівої Робітничої партії Бразилії, обіймав пост президента країни з 2003 по 2011 роки. У 2017 році він був засуджений до дев'яти з половиною років позбавлення волі за корупцію і відмивання грошей. Пізніше термін був збільшений до 12 років і 1 місяця, однак у квітні 2019 року рішенням федерального верховного суду знижений до восьми років і десяти місяців. Політик всі звинувачення заперечує.

Як прогнозує AP, звільнення да Сілви, вірогідно, посилить позиції опозиції в Бразилії, яка була значно ослаблена його ув'язненням, корупційними скандалами, відстороненням внаслідок імпічменту наступниці да Сілви, експрезидентки Ділми Руссефф, а також поразкою лівих на президентських виборах 2018 року, коли переміг ультраправий політик Жаір Болсонару. Тоді да Сілва, який вважався фаворитом перегонів, не зміг взяти участь у виборах через його засудження. 

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