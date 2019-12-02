 Експерти-юристи вважають імпічмент Трампа обґрунтованим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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Новини

Експерти-юристи вважають імпічмент Трампа обґрунтованим

Обговорення ситуації щодо імпічменту Трампа відбулося в юридичному комітеті Палати представників. Там запрошені юристи розібрали звинувачення проти Трампа і визнали їх обґрунтованими.

Професорка Памела Карлао на слуханнях в юридичному комітеті Палати представників США 4 грудня

Професорка Памела Карлао на слуханнях в юридичному комітеті Палати представників США 4 грудня

Троє з чотирьох експертів-правників, викликаних на слухання в юридичний комітет Палати представників США, визнали дії президента США Дональда Трампа під час "Українагейту" достатньою підставою для його імпічменту. Таким є результат першого дня слухань у юридичному комітеті, що відбулися в середу, 4 грудня.

"Якщо ми не можемо провести процедуру імпічменту щодо президента, який скористався повноваженнями заради особистої вигоди, то ми більше не живемо при демократії. Ми живемо за монархії чи диктатурі", - заявив один з експертів, Ноа Фелдман з університету Гарварда.

А професорка зі Стенфорда Памела Карлао заявила, що "запрошення іноземного уряду в наш виборчий процес" є рішенням, яке "поховає під собою демократію". Юридичний комітет Палати представників США є важливою інстанцією в процедурі імпічменту проти Трампа: тут перевіряється, наскільки юридично обґрунтовані докази провини президента, а також формулюється обвинувачення проти нього.

Імпічмент Трампа: доповідь комітету з розвідки

Напередодні спеціальний комітет з розвідки Палати представників Конгресу США опублікував доповідь за підсумками розслідування в рамках процедури імпічменту. У документі стверджується, що Трамп скористався своїми повноваженнями, щоб спробувати забезпечити втручання України в президентські вибори в США 2020 року.

Зокрема, Трамп вимагав від президента України Володимира Зеленського почати розслідування проти сина свого ймовірного політичного суперника на майбутніх виборах Джо Байдена, обіцяючи за це американську військову допомогу.

Трамп, за версією авторів доповіді, також організував безпрецедентну кампанію з метою перешкодити розслідуванню Конгресу. Комітет з розвідкияк повідомляється, зміг зібрати потрібні докази тільки завдяки "патріотизму і сміливості державних службовців".

 

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