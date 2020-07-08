 Експерти ВООЗ проведуть у Китаї розслідування витоків пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2020

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Новини

Експерти ВООЗ проведуть у Китаї розслідування витоків пандемії

Експерти ВООЗ вирушають до Китаю, щоб почати там розслідування витоків пандемії COVID-19. Місія має на меті визначити, яким чином вірус перекинувся з тварин на людей.

ВООЗ

Логотип ВООЗ

Двоє експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у п'ятницю, 10 липня, вирушили до Китаю, щоб почати підготовчу роботу з організації розслідування витоків пандемії спричиненого коронавірусом SARS-Cov-2 захворювання COVID-19. Зоолог та епідеміолог мають зустрітися в Пекіні зі своїми китайськими колегами та визначити масштаб та умови діяльності міжнародної місії ВООЗ, яка має на меті встановити, яким чином вірус перекинувся з тварин на людей.

Як вважають науковці, коронавірус SARS-Cov-2 міг бути поширеним серед кажанів, а потім перейшов до людей за посередництва якогось із ссавців, наприклад, панголіна. Як можливе місце першого зараження спочатку увагу дослідників привернув рибний ринок у китайському місті Ухань, де також продавали диких тварин. Проте зараз стало відомо про раніші випадки захворювання, тож перенесення вірусу на людину могло трапитися й в іншому місці. Щоб уникнути подальших спалахів хвороб, Китай закрив деякі ринки та заборонив торгівлю дикими тваринами. 

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У лютому Китай вже відвідувала делегація ВООЗ, і її керівник, канадський лікар Брюс Ейлвард, високо оцінив зусилля КНР зі стримування пандемії. У травні понад 120 країн світу закликали до проведення розслідування походження коронавірусу. Китай тоді наполіг, що розслідування можна буде провести після того, як пандемію буде взято під контроль, і воно має відбуватися під егідою ВООЗ.

Нагадаємо, що 7 липня США офіційно повідомили Організацію Об'єднаних Націй про свій вихід з ВООЗ. Про намір вийти із ВООЗ президент США Дональд Трамп заявив ще у травні. Трамп закидав ВООЗ залежність від китайського уряду та неадекватну і надто повільну реакцію на спалах коронавірусу в Ухані.

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