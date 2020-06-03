Ексміністр оборони США Меттіс різко розкритикував Трампа за реакцію на протести

Колишній міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс різко розкритикував американського президента Дональда Трампа за його реакцію на нинішні акції протесту в країні. Про це йдеться в опублікованій у середу, 3 червня, статті Меттіса в виданні The Atlantic.

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"Всі ми стали свідками трирічної політики без зрілого керівництва", - написав Меттіс, цитує інформагенція dpa. За словами ексміністра, Трамп - перший президент на його пам'яті, який намагається не об'єднати країну, а розколоти її.

На думку колишнього керівника Пентагону, плани Трампа залучити військових для придушення заворушень у країні - помилкові. "Нам можна дуже рідко задіювати наших військових усередині країни, якщо на цьому наполягають губернатори штатів", - наголосив ексміністр.

Меттіс застеріг, що застосування військових проти акцій протесту цивільних загрожує спровокувати конфлікт між збройними силами та населенням. Ексочільник оборонного відомства переконаний, що гарантувати дотримання порядку й безпеки під час проведення акцій протесту - завдання місцевих правоохоронців та сил безпеки.

Нинішні тривалі акції протесту вивели на вулиці американських міст десятки тисяч громадян, котрі намагаються в мирний спосіб висловити свій протест. І не можна допускати, щоб це затьмарили протизаконні дії окремих осіб під час даних акцій, наголосив колишній міністр.

"Нам усім потрібно згуртуватися навколо однієї спільної мети. А вона почнеться з гарантії того, що всі мають бити рівними перед законом", - додав Меттіс.

Критика розгону демонстрантів у Вашингтоні

Особливо різко Меттіс розкритикував розгін демонстрантів, котрі зібралися поблизу Білого дому, для того, щоб прокласти шлях президенту Трампу до розташованої неподалік церкви. Цей інцидент, що мав місце 1 червня, Меттіс розцінив як "зловживання урядовими повноваженнями". Натякаючи на Трампа, ексурядовець наголосив, що потрібно "притягати до відповідальності тих посадовців, які будуть зневажати нашу конституцію".

Меттіс запевняє, що досі не міг собі уявити, щоб силовикам віддали наказ "порушити конституційні права інших громадян" лише задля того, щоб уможливити "досить дивну фотосесію".

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на критику з боку Меттіса у звичній для себе манері, накинувшись у соцмережі Twitter з образами на свого колишнього міністра. За словами Трампа, Меттіс - "найбільш переоцінений генерал у світі". Президент США зазначив, що йому не подобався стиль керівництва Меттіса, а тому він радий, що той пішов з посади.

Нагадаємо, Меттіс був міністром оборони США з січня 2017-го до кінця 2018 року. Він подав у відставку через розбіжності з Трампом.

Еспер теж не хоче кинути армію проти протестів

Як повідомлялося, нинішній міністр оборони США Марк Еспер не вбачає потреби в застосуванні армії проти масових протестів, що охопили всю країну.

Нагадаємо, що в США вже кілька днів поспіль тривають масові протести, спричинені смертю афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання білим поліцейським у Міннеаполісі. Протести спочатку охопили це місто, а згодом перекинулися на інші міста й нерідко переростали в заворушення.

Учасники акцій протесту вимагають справедливого покарання для причетних до брутальних дій правоохоронців. Тим часом поліцейського Дерека Шавіна, який тиснув на шию афроамериканця Джорджа Флойда, обвинувачують у вбивстві другого ступеня. Трьох інших правоохоронців, які брали участь в затриманні, обвинувачують у пособництві вбивству.

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