Ексдепутатці Чорновол повідомлено про підозру в підпалі, що призвів до смерті

Колишня народна депутатка України Тетяна Чорновол повідомила, що у п'ятницю вранці, 10 квітня, до її будинку з обшуком приїхали співробітники Державного бюро розслідувань України (ДБР). "Приїхав до мене спецназ ДБР у справі Майдану", - написала вона у соцмережі Facebook. Також Чорновол на своїй сторінці у соцмережі Facebook опублікувала відсканований документ - копію ухвали Печерського районного суду Києва.

"Досудовим слідством встановлено, що Чорновол Т. М., спільно з невстановленими слідством особами 18.02.2014 о 12:00 перебуваючи біля будинку №10 по вул. Липській у м. Києві, (...) за попередньою змовою осіб, заподіяла смерть Захарову Володимиру Костянтиновичу, тобто вчинила кримінальне правопорушення", - йдеться в опублікованому Чорновол документі

Сама Чорновол прокоментувала цю ухвалу, як "антимайдан в дії".

У ДБР підтвердили обшуки

Згодом цього ж дня у ДБР підтвердили, що провели обшуки у народної депутатки Верховної Ради 8-го скликання, не називаючи її імені. "Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру народному депутату України VIII скликання. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

У ДБР стверджують, що підозрювана 18 лютого 2014 року "керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва".

Зазначається, що під час обшуків слідчі ДБР вилучили речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".

У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, зазначається на сайті ДБР.

2014 року за адресою вулиця Липська,10 у Києві знаходився офіс "Партії регіонів". 18 лютого 2014 року в часи Євромайдану в приміщення кинули коктейль Молотова і офіс загорівся. Як повідомлялося, під час пожежі загинув один чоловік, який тоді перебував у будівлі.