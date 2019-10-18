Ексдепутату Ради Сергію Пашинському продовжили строк тримання під вартою

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") до 29 січня 2020 року. Таке рішення суд ухвалив у п'ятницю, 29 листопада.

Суд задовольнив відповідне клопотання прокуратури про продовження тримання під вартою на два місяці і відкинув доводи захисту Пашинського про його безпідставність.

Суд також відхилив клопотання про передачу Пашинського на поруки, про що просили колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, депутати Ради Михайло Бондар та Вікторія Сюмар (обидва - фракція "Європейська солідарність") та інші, які були присутні у залі засідань і підписали відповідну заяву.

Нагадаємо, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського після того, як Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру у справі про стрілянину, що сталась 31 рудня 2016 року.

Тоді, як ідеться у повідомленні ДБР, на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом і громадянином, під час якого депутат вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19.

Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесені тілесні ушкодження є тяжкими. Пашинський наполягає на тому, що оборонявся.